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Минпромторг: Россия на 100% обеспечена вагонами для перевозки любых грузов
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Минпромторг: Россия на 100% обеспечена вагонами для перевозки любых грузов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Находящийся в эксплуатации в России подвижной состав может на 100 процентов обеспечить перевозки самых массовых грузов даже в пиковые периоды. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов, сообщила пресс-служба ведомства.
«Александр Морозов сообщил, что в настоящее время находящийся в эксплуатации подвижной состав может обеспечить 100 процентов перевозки самых массовых грузов, в том числе и в пиковые периоды», — говорится в сообщении.
Согласно приведённым данным, в 2017 году на рынок было поставлено 2736 вагонов-хопперов, тогда как списано 940 вагонов. «Своевременное обновление продолжается и в 2018 году — производственные мощности отечественных производителей по выпуску вагонов-минераловозов и зерновозов в 2018 году составят 10,25 тысячи единиц, что на 60 процентов больше списания в 2018-2019 годах», — рассказали в министерстве.
Отмечается, что при необходимости увеличение производственных мощностей в 2019 году можно довести до 14 тысяч вагонов-минераловозов. Кроме того, подчёркивается, что производство универсальных вагонов в 2017 году увеличилось на 71,4 процента и составило 36,6 тысячи единиц.
«На сети железных дорог Российской Федерации нет дефицита подвижного состава (вагонов-хопперов, полувагонов и платформ). Операторы готовы к заключению долгосрочных контрактов на поставку грузовых вагонов, а вагоностроительные предприятия — разработать и обеспечить заказчиков необходимым количеством подвижного состава», — заключил Морозов.
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