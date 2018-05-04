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Остановку около ТЦ «Европа Сити Молл» в Волгограде увеличат в 10 раз
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Остановку около ТЦ «Европа Сити Молл» в Волгограде увеличат в 10 раз 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Остановочную площадку возле ТЦ «Европа Сити Молл» в центре Волгограда увеличат с 55 до 560 квадратных метров.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, специалисты уже расширили и обустроили покрытие посадочной площадки. Новый остановочный павильон стоимостью 700 000 рублей будет выполнен из металла и закаленного стекла. Прилегающую к нему территорию благоустроят.
Напомним, остановка около ТЦ станет конечной для трамваев линии СТ-2 9 мая и во время проведения матчей ЧМ-2018 на четыре дня. На нее электротранспорт будет приезжать от станции «Ельшанка». Благодаря построенному рядом в 2018 году трамвайному съезду трамваи, оборудованные дверьми с двух сторон, будут отправлять в обратную сторону без разворота.
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