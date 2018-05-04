Как Турция попала в финансовые тиски спекулянтов 

Москва, 4 мая — «Вести. Экономика» Россия — далеко не единственная страна, которая сталкивается с ослабление своей валюты. Большинство валют развивающихся стран в этом году находятся под давлением, в первую очередь Турция.
Ситуация на финансовых рынках Турции не может не вызывать опасения у руководства страны. Давление на лиру оказывается очень сильно. Изначально все это выглядело, как давление на финансовые власти. В Центральном банке старались удерживать ставку на высоком уровне, чтобы не позволять инфляции ускоряться, а также сохранять интерес спекулянтов к самой лире. Однако президент страны господин Эрдоган призывал финансового регулятора смягчать политику, чтобы сделать финансовые средства более доступными для бизнеса и населения. Тем временем лира продолжала падать, обновляя новые минимумы. Совсем недавно ЦБ Турции предпринял попытку остановить обвал и повысил ставку.
Первая реакция рынка оказалась позитивной, лира укрепилась, однако праздник продолжался недолго. После выхода свежих данных по инфляции и местная валюта, и облигации попали под новую волну распродаж. Стоит отметить, что ситуация в Турции действительно очень непростая. С одной стороны, экономика растет достаточно высокими темпами, и власти делают для этого все возможное. С другой, Турция является чистым импортером, и падение курса валюты очень сильно осложняет финансовое положение страны. Как следствие, потребительские цены растут двузначными темпами девять месяцев подряд, а дефицит текущего счета страны, один из крупнейших среди сопоставимых экономик в процентном отношении к валовому внутреннему продукту, увеличивается, отмечает Bloomberg.
Повышение ставки не помогло исправить ситуацию на финансовых рынках. Что делать ЦБ в такой ситуации? Продолжать ужесточение денежно-кредитной политики? В таком случае есть риск затормозить экономический рост, при этом далеко не факт, что ситуация на валютном рынке кардинально изменится. Впрочем, несмотря на наличие внутренних факторов, стоит сказать, что в этом году многие развивающиеся страны с точки зрения финансового рынка находятся под давлением. В России, например, свою роль сыграла санкционная история, тем не менее, падение курса валюты укладывается в общую тенденцию. В агентстве Bloomberg все же нашли позитив во всей этой ситуации, хотя, конечно, это довольно спорное утверждение. На фоне множества плохих новостей, захвативших турецкие рынки, есть одна хорошая для облигаций страны в местной валюте: они не особенно популярны среди иностранных инвесторов, пишет Bloomberg. По данным центробанка, доля нерезидентов в облигациях страны составляла в первом квартале в среднем 21,6%. Это чуть ниже среднего показателя по развивающимся рынкам, который составляет 22%, но очень далеко от более популярных стран, например, ЮАР, с ее почти 40$. Проще говоря, если начнется массовое бегство иностранных инвесторов, обвал на долговом рынке не будет похож на катастрофу, так как доля иностранного капитала не очень высока. Рынки с самой высокой долей иностранных инвестиций наиболее уязвимы для распродажи по мере роста процентных ставок в США, который побуждает инвесторов выводить деньги из более рисковых рынков в развитые страны, отмечает Goldman Sachs Group Inc. Помимо Южной Африки, к ним относятся Индонезия, Россия и Колумбия, которые имеют высокие показатели доли иностранного капитала как по сравнению с другими странами EM, так и по отношению к собственному прошлому.