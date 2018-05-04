Кабмин предложил снабжать транзитные грузы по РФ электронными навигационными пломбами

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Правительство РФ внесло на рассмотрение депутатов законопроект, которым предлагается внедрить использование электронных навигационных пломб при транзитных международных грузоперевозках автомобильным и железнодорожным транспортом по России . Проект закона размещен в пятницу в думской электронной базе данных.

"Законопроект предусматривает совершенствование установленного порядка осуществления указанных перевозок в целях создания и применения механизма контроля за указанными перевозками с использованием технологий и средств электронной идентификации, обеспечивающих отслеживание таких перевозок", — говорится в пояснительной записке.

При этом поясняется, что основу механизма такого контроля будет составлять система обеспечения отслеживания транзитных международных перевозок, которая представляет собой совокупность данных о маршруте движения автомобилей, используемых для транзитных международных перевозок через РФ, «технически и технологически связанных между собой объектов, программно-аппаратных средств и средств навигации — навигационных пломб (электронных идентификаторов), функционирующих с использованием технологий системы ГЛОНАСС».

Кроме того, согласно предложению правительства, для отслеживания предполагается использование программной инфраструктуры функционирующей в настоящее время системы «Платон».

Согласно документу, «приобретение в собственность или аренду, наложение, снятие и использование навигационных пломб будет осуществляться за счет грузоотправителя или грузополучателя в порядке, установленном правительством РФ». «За нарушение порядка наложения, снятия и использования электронных идентификаторов (навигационных пломб) грузоотправитель и грузополучатель несут ответственность в соответствии с законодательством РФ», — говорится в тексте законопроекта.