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Глава управы района Аэропорт встретится с жителями 16 мая
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Глава управы района Аэропорт встретится с жителями 16 мая 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Плановая встреча главы управы района Аэропорт Сергея Овчинникова с населением состоится 16 мая. На ней поговорят о досуговой, социально-воспитательной работе в летний период. Об этом сообщили в районной управе.
— На встрече будут присутствовать специалисты различных отделов управы и местного «Жилищника». Все желающие смогут задать представителям районной власти свои вопросы после выступлений докладчиков, — пояснил сотрудник отдела по работе с населением.
Встреча пройдет в управе района по адресу ул. Усиевича, д. 23/5. Начало в 19.00. Приглашаются все желающие. Предварительная регистрация не требуется. (мю)
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