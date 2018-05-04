Глава управы района Аэропорт встретится с жителями 16 мая

Плановая встреча главы управы района Аэропорт Сергея Овчинникова с населением состоится 16 мая. На ней поговорят о досуговой, социально-воспитательной работе в летний период. Об этом сообщили в районной управе.

— На встрече будут присутствовать специалисты различных отделов управы и местного «Жилищника». Все желающие смогут задать представителям районной власти свои вопросы после выступлений докладчиков, — пояснил сотрудник отдела по работе с населением.

Встреча пройдет в управе района по адресу ул. Усиевича, д. 23/5. Начало в 19.00. Приглашаются все желающие. Предварительная регистрация не требуется. (мю)