Студенты из Измайлова проходят практику на ТВ, в газете «Комсомольская правда»

Юноши и девушки, проходившие обучение в Институте гуманитарного образования, отправились на практике постигать азы журналистики.

В апреле студенты второго курса факультета журналистики ИГУМО стали настоящими журналистами: для них была организована практика на телеканале «СТС LOVE» и в сетевом издании «Комсомольская правда» . Кроме того многие ребята направились трудиться в медиаагентство «Axion», журнал «Бизнес и общество», Музей Победы, в Ассоциацию молодежных медиа, в мэрию Москвы , на радио Всероссийского общества слепых.

Но многие остались трудиться над проектами института. Кто-то три недели писал тексты, искал интересную информацию, а кто-то изучал устройство камеры, учился работать монтажером и видеооператором. Словом совсем скоро ИГУМО выпустит настоящих профессионалов своего дела.