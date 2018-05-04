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Студенты из Измайлова проходят практику на ТВ, в газете «Комсомольская правда»
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Студенты из Измайлова проходят практику на ТВ, в газете «Комсомольская правда» 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Юноши и девушки, проходившие обучение в Институте гуманитарного образования, отправились на практике постигать азы журналистики.
В апреле студенты второго курса факультета журналистики ИГУМО стали настоящими журналистами: для них была организована практика на телеканале «СТС LOVE» и в сетевом издании «Комсомольская правда». Кроме того многие ребята направились трудиться в медиаагентство «Axion», журнал «Бизнес и общество», Музей Победы, в Ассоциацию молодежных медиа, в мэрию Москвы, на радио Всероссийского общества слепых.
Но многие остались трудиться над проектами института. Кто-то три недели писал тексты, искал интересную информацию, а кто-то изучал устройство камеры, учился работать монтажером и видеооператором. Словом совсем скоро ИГУМО выпустит настоящих профессионалов своего дела.
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