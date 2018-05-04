Омичи подали больше 1000 заявок на благоустройство дворов

В департаменте городского хозяйства подведены итоги подачи заявок на благоустройство дворовых территорий. Всего в окружные администрации от жителей поступило 1083 обращения. Самым активным оказался Советский округ, где было 350 заявок.

«По условиям программы приём заявок завершился в округах 28 апреля. Стоит отметить активность омичей, которые готовы в благоустройство своих дворов вкладывать собственные средства, — сообщил начальник отдела благоустройства ДГХ Юрий Бибик. — В этом году впервые по федеральной программе, которая реализуется уже второй год, кроме асфальтирования, жители могли выбрать как минимальный вид работ с устройством освещения, установкой скамеек и урн, так и оборудование спортивных и детских площадок, парковок, озеленение. Софинансирование в первом случае составляет 0-15%, во втором — 5-50%».