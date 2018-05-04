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На территории Головинского района появятся новые киоски
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На территории Головинского района появятся новые киоски 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
24 апреля 2018 года Совет депутатов муниципального округа Головинский на очередном заседании согласовал внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Головинский.
Совет депутатов рассмотрел обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуры Северного административного округа города Москвы по вопросу включения нестационарных торговых объектов в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Головинский.
Согласно утвержденной схеме на территории района появятся 2 киоска «Печать». Они будут располагаться по адресам: Кронштадтский б-р, д.7 и Лихоборская набережная.
Также в Головинском районе появится лоток «Овощи-фрукты» по адресу: Кронштадтский бульвар, д.47.
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