На территории Головинского района появятся новые киоски

24 апреля 2018 года Совет депутатов муниципального округа Головинский на очередном заседании согласовал внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Головинский.

Совет депутатов рассмотрел обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы , префектуры Северного административного округа города Москвы по вопросу включения нестационарных торговых объектов в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Головинский.

Согласно утвержденной схеме на территории района появятся 2 киоска «Печать». Они будут располагаться по адресам: Кронштадтский б-р, д.7 и Лихоборская набережная.

Также в Головинском районе появится лоток «Овощи-фрукты» по адресу: Кронштадтский бульвар, д.47.