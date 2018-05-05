Эксперт: развитие человеческого капитала в СКФО может быть связано с мобильностью жителей

Владимир Климанов. ТАСС , 5 мая. Развитие человеческого капитала в регионах Северного Кавказа возможно за счет повышения мобильности населения, в частности стимулирования переселения трудоспособных жителей СКФО в регионы, испытывающие нехватку кадров, в том числе на Дальний Восток. Такое мнение высказал ТАСС заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС

По его словам, уровень безработицы на Северном Кавказе «остается достаточно высоким». «Дальнейшие шаги по развитию человеческого капитала могут быть связаны, прежде всего, с повышением мобильности населения. Мы должны предусмотреть механизмы, каким образом из данных регионов население может безболезненно или с минимальными издержками переезжать в другие регионы, которые являются трудодефицитными или вообще испытывают дефицит населения, вплоть до развития Дальнего Востока, где у нас наблюдаются прямо противоположные тенденции

», — сказал он.

Климанов напомнил, что практика работы вахтовым методом специалистов из различных регионов в северных районах имела место в советское время. Северокавказские строители, нефтяники, промышленники принимали участие в масштабных стройках, разработке и освоении новых месторождений. Сегодня, по словам эксперта, Северный Кавказ отличается от других макрорегионов достаточно высокой численностью населения и более низким уровнем доходов. Поэтому практика переселения, в первую очередь на постоянное место жительства, позволит реализовать человеческий капитал СКФО и будет способствовать развитию трудодефицитных регионов, считает он.

Ингушетии, В то же время, как отметил Климанов, в ряде субъектов Северного Кавказа, например в Дагестане Карачаево-Черкесии , по итогам 2017 года заметен социально-экономический рост, опережающий среднероссийские показатели.

"Причины здесь разные, но в том числе и связанные с реализацией отдельных инвестиционных проектов и наращиванием производства на отдельных предприятиях. Это и оборонные предприятия в Дагестане, и инфраструктурные объекты, которые возникли в горных районах Ингушетии и Карачаево-Черкесии, которые сыграли свою роль в том, что темпы промышленного роста в 2017 году в этих регионах были более высокими", — сказал эксперт, добавив, что, хотя безработица снижается и создаются новые рабочие места, этого недостаточно, чтобы обеспечить занятость всей трудоспособной части населения.

Дотационность и перспективы развития

Климанов отметил, что снижению безработицы на Северном Кавказе может способствовать не только создание новых производств и повышение мобильности населения, но и внедрение новых механизмов регионального развития, которые могли бы снизить дотационность регионов, составившую на 2018 год 143,7 млрд рублей из федерального бюджета.

"В этой связи очевидно, что в условиях высокой дотационности, которую испытывает, по крайней мере, половина регионов Северного Кавказа, мы не можем ожидать показателей, будь то обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, будь то денежными доходами населения или какими-либо еще характеристиками, которые были бы полностью сопоставимы со среднероссийским уровнем. Именно поэтому для Северного Кавказа и принимаются отдельные направления реализации государственной политики, в том числе и в виде существующей государственной программы развития СКФО", — пояснил эксперт.

Высокая дотационность, по мнению Климанова, будет в последующие года во многом определять и развитие городов округа.

"Говорить о том, что все они получат бурный экономический рост, нельзя. Очевидно, будет развиваться Махачкалинско-Каспийская агломерация, уже входящая в список 30 крупнейших в стране. Особое развитие сохранит район Кавказских Минеральных Вод с курортной направленностью и значимостью, а также как инфраструктурный хаб для регионов Северного Кавказа в целом. Так, для той же Карачаево-Черкесской Республики, где нет своего аэропорта, значимость Минеральных Вод и города Ставрополь будет достаточно большой", — пояснил эксперт.

Климанов отметил, что в последние годы получил импульс развития и город Грозный , и его роль скорее будет тоже возрастать и увеличиваться в экономике всего округа. В целом же города-столицы субъектов СКФО сохранят свою значимость и центральные функции, считает он.

О форуме

Азербайджана, Международный форум «Северный Кавказ: пространственное развитие и человеческий капитал» пройдет в городе Пятигорске с 17 по 19 мая. Форум будет проходить при участии экспертов из Германии Казахстана , ведущих ученых РАНХиГС, Института системного анализа РАН МГУ , руководителей органов государственной власти и местного самоуправления регионов Северного Кавказа. Организатором выступает Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Цель форума — выстроить диалог между ведущими российскими учеными и их зарубежными коллегами, представителями органов власти, бизнес-сообществом, институтами развития гражданского общества и определить приоритеты развития регионов СКФО. Среди основных тем — пространственный рост городов Северного Кавказа, развитие человеческого капитала и возможные пути развития сельских территорий.