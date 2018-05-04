Азамат Тлисов: на Северном Кавказе уже появляются «умные города» 

Российские и зарубежные эксперты, представители власти и бизнеса, а также общественных институтов соберутся 17-19 мая в Пятигорске на международном форуме «Северный Кавказ: пространственное развитие и человеческий капитал». Они обсудят пространственный рост городов, развитие человеческого капитала и сельских территорий на Северном Кавказе. О том, как регионы СКФО переживают волну урбанизации и смогут ли при этом развиваться сельские территории, как на Кавказе появляются «умные города», что из себя представляет портрет современного чиновника-управленца, в интервью ТАСС рассказал директор Северо-Кавказского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.
— Азамат Борисович, первый международный форум «Северный Кавказ: пространственное развитие и человеческий капитал» состоялся в мае 2017 года. Как сегодня видятся его итоги, можно ли говорить о его практических результатах?
— Да, в рамках первого форума большое внимание уделялось вопросам проектного управления в регионах. Представители исполнительной власти северокавказских регионов смогли напрямую пообщаться с коллегами регионов-лидеров в этой сфере, например, из Белгородской области. За счет этого удалось существенно продвинуться в вопросах нормативного и методического обеспечения проектной деятельности.
В рамках круглого стола по повышению финансовой грамотности населения был намечен план работы в этом направлении, создан межрегиональный методический центр. В проект по повышению финансовой грамотности включены пять регионов СКФО. А наши главные врачи, совместно с представителями технопарка «Сколково» (Москва), ООО «Телемедсофт» (Москва), ООО «МедКомТех» (Краснодар) смогли разработать проекты по развитию телемедицины в системе здравоохранения СКФО.
— Чем обусловлена тема форума 2018 года? Какие существуют сегодня риски и проблемы?
— Пространственное развитие и развитие человеческого капитала — два ключевых приоритета современной России. Глава государства в послании к Федеральному Собранию обратил первоочередное внимание на необходимость создания современной среды для жизни, преобразования городов и поселков, и предложил развернуть масштабную программу пространственного развития России. В этом контексте нам видится своевременным обсудить вопросы пространственного развития Северного Кавказа, обозначить ключевые приоритеты.
Также значительное внимание в послании уделено развитию отраслей социальной сферы, формирующих человеческий капитал: образованию, здравоохранению, культуре.
Одной из важнейших характеристик современного этапа развития экономики и общества во всем мире является усиление конкурентной борьбы между территориями — странами, регионами, и в первую очередь, муниципалитетами — за высококвалифицированные человеческие ресурсы. В этой связи одним из центральных вопросов форума обозначено развитие человеческого капитала.
— Одной из тем форума станет создание «умных городов» — концепции интеграции информационных и коммуникационных технологий и интернета для управления городским имуществом. Возможно ли это на Северном Кавказе, какие есть примеры удачных проектов?
— Создание «умных городов» на Северном Кавказе не только возможно, но этот процесс уже запущен. Во Владикавказе (Северная Осетия) будут воплощать пилотный проект по созданию «умного города», призванный сделать жизнь более комфортной и безопасной. Реализацией проекта займется компания «Ростелеком». Соглашение о проекте было подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Отдельные элементы «умного города» сегодня можно наблюдать в городе Магас (Ингушетия).
В идеале эта система должна объединить все местные информационные системы, школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы водоснабжения и управления отходами, правоохранительные органы, общественные службы. Датчики, интегрированные в режиме реального времени, позволяют собирать данные от городских жителей и устройств, обрабатывать и анализировать их, а в дальнейшем — решать проблемы неэффективности. Это позволяет городской власти напрямую взаимодействовать с сообществами и городской инфраструктурой, и следить за тем, что происходит в городе, как город развивается, и какие способы позволяют улучшить качество жизни.
— Повышение финансовой грамотности населения, в первую очередь молодежи, обозначено во всех планах правительства. Как ваш вуз работает в этом направлении?
— Как вы знаете, край (Ставропольский край — прим. ТАСС) стал одним из пилотных регионов по реализации этого проекта Минфина России и Всемирного банка. В Северо-Кавказском федеральном округе именно наш институт-филиал РАНХиГС стал межрегиональным ресурсным центром и проводит обучение педагогов школ и колледжей, передавая технологии и методики для дальнейшего их использования в учебном процесс.
Надо отметить, что правительство края и в частности министерство финансов на протяжении ряда лет успешно работает в этом направлении, и добилось весьма серьезных результатов. В рамках проекта было обучено за 2016-2017 годы 1000 педагогов Ставропольского края, проведены межрегиональные конференции и семинары, в которых принимают участие как школьники, так и студенты.
— В стране повсеместно ведется работа по созданию резерва управленческих кадров. Нарисуйте портрет современного чиновника, какими компетенциями должен обладать управленец нового формата?
— В первую очередь, думаю, это должен быть человек, постоянно работающий над собой, готовый к изменениям, активно получающий обратную связь от того что делает, и всегда нацеленный на результат. Именно эти принципы заложены в модели проектного управления, которая внедряется в органах исполнительной власти на всех уровнях. Внимание к вопросу кадров было всегда, и сейчас, в период глобальных изменений в мировой повестке, важно, чтобы команда страны была готова к новым вызовам.
Необходимо оперативно решать задачи в новых форматах, понимая, что управление становится прозрачным. Открытые данные позволяют гражданам быть осведомленными о происходящих процессах, начиная с уровня муниципальной власти. Информационное поле позволяет видеть, какие позитивные изменения происходят в других регионах, требуя от руководства субъектов постоянно работать на результат с очень высоким темпом, который невозможно достичь без подготовленных кадров.
— Еще одной темой форума обозначена проблема сохранения духовно-нравственных ценностей в условиях геополитической нестабильности. Насколько это важно на Севеном Кавказе, да и в России в целом?
— Уверен, что сохранение духовно-нравственных ценностей важно всегда и в условиях нестабильности и условиях стабильности, тоже. Россия объединила колоссальное число народов и земель, сумев при этом сохранить уклады каждого из этносов. Подобного примера в мире, пожалуй, нет. Взаимное уважение и интерес друг к другу, культуре и традициям, вере и сложившемуся укладу соседних этносов на протяжении веков сформировал определенный культурный код народа — это бережное отношения к ближнему.
Пройдя столько испытаний, наш народ имел возможность почувствовать поддержку и научился доверять, тем, кто рядом. Это наследие важно сохранить, и задача эта не простая, она требует высокого уровня культуры и просвещенности общества. На мой взгляд, это обязывает нас очень серьезно подумать об этом.
— На форуме будут обсуждаться вопросы конкуренции территорий за кадры, создания условий для развития человеческого капитала. Насколько современные вузы и образование готовы обеспечить потребность регионов в таких кадрах?
— Вопрос развития человеческого капитала — один из ключевых на форуме. Некоторое время регионы могли в режиме героического менеджмента закрывать существующий кадровый дефицит за счет увеличения нагрузки на действующих сотрудников, но этот ресурс практически исчерпан. Нам необходимо значительно преобразовать работу в регионах с кадровым резервом. Это должно перестать быть простым пребыванием в тех или иных списках за определенные результаты работы на прежних участках, а должно перерасти в активную подготовку к предстоящему уровню, включающую значительную образовательную составляющую.
Регионам необходимо пересмотреть устоявшееся отношение к обучению кадров и работе с кадровым резервом, как к затратным статьям бюджета, напротив, именно эти статьи и являются прямыми инвестициями в человеческий потенциал региона в рост его эффективности в целом. Система образования сейчас переживает период трансформации в эпоху информационных технологий, и должна выдерживать конкуренцию с крупнейшими вузами страны, предлагающими практически неограниченные возможности, в том числе и в дистанционном формате. В рамках Гайдаровского форума-2018 обсуждалось существенное отставание нашей страны в 2-3 раза по такому показателю, как доля взрослых в возрасте от 25 до 60 лет, вовлеченных в различные формы образования. И это как раз то население, которое должно обеспечивать экономический рост.
— Развитие сельских территорий актуально для Северного Кавказа, эта тема также будет обсуждаться на форуме. Какие меры сегодня дают максимальный эффект?
— Ряд ученых в области пространственного развития считают, что Северный Кавказ сейчас переживает вторую волну урбанизации, а в ряде регионов этот процесс, в принципе, приобрел лавинообразный формат. Это основной тренд ближайших 10-15 лет, и он необратим. И основная задача — обеспечить условия для занятости прибывающего в города населения, создания комфортной среды, в стремительно разрастающихся городах, срочной реконструкции инфраструктуры, которая не была рассчитана на подобные нагрузки и т.д.
Другие эксперты, напротив, также весьма аргументировано считают, что значительный потенциал роста несут в себе сельские территории. А подобное опустынивание территорий, особенно в приграничных регионах несет существенные риски, в том числе и национальной безопасности. Более того, тенденции к развитию экологического и этнографического туризма, сельскохозяйственный потенциал региона, значительные запасы природных ресурсов. И это позволяет говорить о больших возможностях по развитию сельских территорий.
Регионы имеют опыт и активно работают в этом направлении, как например, Ставропольский край, где есть активно работающая программа поддержки местных инициатив. Необходим поиск эффективных форм подобной поддержки. Считаю, что одной из задач форума является обсуждение существующих вопросов в этой сфере и совместный поиск решений.
— В работе форума принимают участие иностранные ученые. Вы считаете зарубежный опыт необходимым в развитии региона, будут ли мировые правила применимы в условиях региональных менталитетов?
— Россия часть глобального мира, а развитие всегда предполагает обмен знаниями, опытом и оптимальными решениями. И здесь важно, перенимая опыт, не упрощать его до простого копирования, а учитывать существующую специфику конкретной территории, применять эффективные модели в самых разных сферах. Этот процесс сам по себе не осуществится, именно совместная работа органов исполнительной власти, бизнеса, научного сообщества и населения, тесное их взаимодействие, позволит внедрить эти модели.
Беседовал Олег Ляхов