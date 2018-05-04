Азамат Тлисов: на Северном Кавказе уже появляются «умные города»

— Азамат Борисович, первый международный форум «Северный Кавказ: пространственное развитие и человеческий капитал» состоялся в мае 2017 года. Как сегодня видятся его итоги, можно ли говорить о его практических результатах?

— Да, в рамках первого форума большое внимание уделялось вопросам проектного управления в регионах. Представители исполнительной власти северокавказских регионов смогли напрямую пообщаться с коллегами регионов-лидеров в этой сфере, например, из Белгородской области . За счет этого удалось существенно продвинуться в вопросах нормативного и методического обеспечения проектной деятельности.

В рамках круглого стола по повышению финансовой грамотности населения был намечен план работы в этом направлении, создан межрегиональный методический центр. В проект по повышению финансовой грамотности включены пять регионов СКФО. А наши главные врачи, совместно с представителями технопарка «Сколково» ( Москва ), ООО «Телемедсофт» (Москва), ООО «МедКомТех» ( Краснодар ) смогли разработать проекты по развитию телемедицины в системе здравоохранения СКФО.

— Чем обусловлена тема форума 2018 года? Какие существуют сегодня риски и проблемы?

— Пространственное развитие и развитие человеческого капитала — два ключевых приоритета современной России . Глава государства в послании к Федеральному Собранию обратил первоочередное внимание на необходимость создания современной среды для жизни, преобразования городов и поселков, и предложил развернуть масштабную программу пространственного развития России. В этом контексте нам видится своевременным обсудить вопросы пространственного развития Северного Кавказа, обозначить ключевые приоритеты.

Также значительное внимание в послании уделено развитию отраслей социальной сферы, формирующих человеческий капитал: образованию, здравоохранению, культуре.

Одной из важнейших характеристик современного этапа развития экономики и общества во всем мире является усиление конкурентной борьбы между территориями — странами, регионами, и в первую очередь, муниципалитетами — за высококвалифицированные человеческие ресурсы. В этой связи одним из центральных вопросов форума обозначено развитие человеческого капитала.

— Одной из тем форума станет создание «умных городов» — концепции интеграции информационных и коммуникационных технологий и интернета для управления городским имуществом. Возможно ли это на Северном Кавказе, какие есть примеры удачных проектов?

В идеале эта система должна объединить все местные информационные системы, школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы водоснабжения и управления отходами, правоохранительные органы , общественные службы. Датчики, интегрированные в режиме реального времени, позволяют собирать данные от городских жителей и устройств, обрабатывать и анализировать их, а в дальнейшем — решать проблемы неэффективности. Это позволяет городской власти напрямую взаимодействовать с сообществами и городской инфраструктурой, и следить за тем, что происходит в городе, как город развивается, и какие способы позволяют улучшить качество жизни.

— Повышение финансовой грамотности населения, в первую очередь молодежи, обозначено во всех планах правительства. Как ваш вуз работает в этом направлении?

— Как вы знаете, край ( Ставропольский край — прим. ТАСС) стал одним из пилотных регионов по реализации этого проекта Минфина России Всемирного банка . В Северо-Кавказском федеральном округе именно наш институт-филиал РАНХиГС стал межрегиональным ресурсным центром и проводит обучение педагогов школ и колледжей, передавая технологии и методики для дальнейшего их использования в учебном процесс.

Надо отметить, что правительство края и в частности министерство финансов на протяжении ряда лет успешно работает в этом направлении, и добилось весьма серьезных результатов. В рамках проекта было обучено за 2016-2017 годы 1000 педагогов Ставропольского края, проведены межрегиональные конференции и семинары, в которых принимают участие как школьники, так и студенты.

— В стране повсеместно ведется работа по созданию резерва управленческих кадров. Нарисуйте портрет современного чиновника, какими компетенциями должен обладать управленец нового формата?

— В первую очередь, думаю, это должен быть человек, постоянно работающий над собой, готовый к изменениям, активно получающий обратную связь от того что делает, и всегда нацеленный на результат. Именно эти принципы заложены в модели проектного управления, которая внедряется в органах исполнительной власти на всех уровнях. Внимание к вопросу кадров было всегда, и сейчас, в период глобальных изменений в мировой повестке, важно, чтобы команда страны была готова к новым вызовам.

Необходимо оперативно решать задачи в новых форматах, понимая, что управление становится прозрачным. Открытые данные позволяют гражданам быть осведомленными о происходящих процессах, начиная с уровня муниципальной власти. Информационное поле позволяет видеть, какие позитивные изменения происходят в других регионах, требуя от руководства субъектов постоянно работать на результат с очень высоким темпом, который невозможно достичь без подготовленных кадров.

— Еще одной темой форума обозначена проблема сохранения духовно-нравственных ценностей в условиях геополитической нестабильности. Насколько это важно на Севеном Кавказе, да и в России в целом?

— Уверен, что сохранение духовно-нравственных ценностей важно всегда и в условиях нестабильности и условиях стабильности, тоже. Россия объединила колоссальное число народов и земель, сумев при этом сохранить уклады каждого из этносов. Подобного примера в мире, пожалуй, нет. Взаимное уважение и интерес друг к другу, культуре и традициям, вере и сложившемуся укладу соседних этносов на протяжении веков сформировал определенный культурный код народа — это бережное отношения к ближнему.

Пройдя столько испытаний, наш народ имел возможность почувствовать поддержку и научился доверять, тем, кто рядом. Это наследие важно сохранить, и задача эта не простая, она требует высокого уровня культуры и просвещенности общества. На мой взгляд, это обязывает нас очень серьезно подумать об этом.

— На форуме будут обсуждаться вопросы конкуренции территорий за кадры, создания условий для развития человеческого капитала. Насколько современные вузы и образование готовы обеспечить потребность регионов в таких кадрах?

— Вопрос развития человеческого капитала — один из ключевых на форуме. Некоторое время регионы могли в режиме героического менеджмента закрывать существующий кадровый дефицит за счет увеличения нагрузки на действующих сотрудников, но этот ресурс практически исчерпан. Нам необходимо значительно преобразовать работу в регионах с кадровым резервом. Это должно перестать быть простым пребыванием в тех или иных списках за определенные результаты работы на прежних участках, а должно перерасти в активную подготовку к предстоящему уровню, включающую значительную образовательную составляющую.

Регионам необходимо пересмотреть устоявшееся отношение к обучению кадров и работе с кадровым резервом, как к затратным статьям бюджета, напротив, именно эти статьи и являются прямыми инвестициями в человеческий потенциал региона в рост его эффективности в целом. Система образования сейчас переживает период трансформации в эпоху информационных технологий, и должна выдерживать конкуренцию с крупнейшими вузами страны, предлагающими практически неограниченные возможности, в том числе и в дистанционном формате. В рамках Гайдаровского форума-2018 обсуждалось существенное отставание нашей страны в 2-3 раза по такому показателю, как доля взрослых в возрасте от 25 до 60 лет, вовлеченных в различные формы образования. И это как раз то население, которое должно обеспечивать экономический рост.

— Развитие сельских территорий актуально для Северного Кавказа, эта тема также будет обсуждаться на форуме. Какие меры сегодня дают максимальный эффект?

— Ряд ученых в области пространственного развития считают, что Северный Кавказ сейчас переживает вторую волну урбанизации, а в ряде регионов этот процесс, в принципе, приобрел лавинообразный формат. Это основной тренд ближайших 10-15 лет, и он необратим. И основная задача — обеспечить условия для занятости прибывающего в города населения, создания комфортной среды, в стремительно разрастающихся городах, срочной реконструкции инфраструктуры, которая не была рассчитана на подобные нагрузки и т.д.

Другие эксперты, напротив, также весьма аргументировано считают, что значительный потенциал роста несут в себе сельские территории. А подобное опустынивание территорий, особенно в приграничных регионах несет существенные риски, в том числе и национальной безопасности. Более того, тенденции к развитию экологического и этнографического туризма, сельскохозяйственный потенциал региона, значительные запасы природных ресурсов. И это позволяет говорить о больших возможностях по развитию сельских территорий.

Регионы имеют опыт и активно работают в этом направлении, как например, Ставропольский край, где есть активно работающая программа поддержки местных инициатив. Необходим поиск эффективных форм подобной поддержки. Считаю, что одной из задач форума является обсуждение существующих вопросов в этой сфере и совместный поиск решений.

— В работе форума принимают участие иностранные ученые. Вы считаете зарубежный опыт необходимым в развитии региона, будут ли мировые правила применимы в условиях региональных менталитетов?

— Россия часть глобального мира, а развитие всегда предполагает обмен знаниями, опытом и оптимальными решениями. И здесь важно, перенимая опыт, не упрощать его до простого копирования, а учитывать существующую специфику конкретной территории, применять эффективные модели в самых разных сферах. Этот процесс сам по себе не осуществится, именно совместная работа органов исполнительной власти, бизнеса, научного сообщества и населения, тесное их взаимодействие, позволит внедрить эти модели.

Беседовал Олег Ляхов