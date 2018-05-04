Татьянин день. 36 единиц алкогольной продукции изъято из нелегального оборота в Ваче

Татьянин день. 36 единиц алкогольной продукции изъято из нелегального оборота в Ваче36 единиц алкогольной продукции изъято из нелегального оборота в результате рейда, который сотрудники регионального минпрома провели совместно с правоохранительными органами в Ваче. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова , в магазине «Татьяна» по адресу: рабочий поселок Вача, улица Больничная, дом 15, несмотря на отсутствие лицензии, велась торговля алкогольной продукцией. В магазине также отсутствовала и контрольно-кассовая техника.

«Сейчас идет административное расследование, по результатам которого виновным будет назначено наказание. Кроме того, этот магазин уже нанесен на нашу электронную карту торговых объектов Нижегородской области, где зафиксирована незаконная продажа спиртного. Теперь каждый житель Нижегородской области может в режиме онлайн выяснить, стоит ли доверять тому или иному магазину. А для торговых объектов такая мера — дополнительный стимул не торговать контрафактом», — сообщил министр.

Электронная карта доступна по адресу: http://license-nnov.ru/information/registry-counterfeit.aspx.

Сообщать о недобросовестных продавцах можно на телефон «горячей линии» (831) 435-16-18.