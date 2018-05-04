Орловские поисковики разыскивают родных погибшего бойца из Оренбурга

Оренбуржец погиб на месте бывшей линии обороны в Болховском районе. Он стал одним из более 150 павших бойцов, чьи останки поисковики обнаружили во время акции «Вахта Памяти».

«Один из солдат найден с именным медальоном. Это Загрядский Петр Антонович, 1907 года рождения. Сержант. Дата выбытия: ноябрь 1943 года. Жена: Загрядская Анна Васильевна. Адрес семьи по состоянию на 1943 год: Чкаловская область (ныне Оренбургская), г. Чкалов (Оренбург), ул. Гончарная д. 62 (по иным данным ул. 4-ая Гончарная, 62)», — рассказал руководитель МПО «Костер» Николай Красиков.

Всем, кто владеет информацией о семье Загрядского, нужно обратиться по телефонам: +7 (930) 063-33-40 МПО «Костер» или +7 (495) 925-54-50. пресс-служба ГК «Новотранс».