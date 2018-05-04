Орловские поисковики ищут родственников красноармейца из Оренбурга

Волонтеры межрегионального поискового объединения «Костер» во время раскопок в Болховском районе Орловской области идентифицировали останки погибшего красноармейца из Оренбургской области

С начала Вахты Памяти на месте бывшей линии укрепления обороны в Болховском районе поисковики подняли останки более 150 красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе компании «Новотранс», оказывающей помощь в поисковых работах.

Один из бойцов был найден с именным медальоном: сержант Загрядский Петр Антонович, 1907 года рождения. Дата выбытия: ноябрь 1943 года. Жена: Загрядская Анна Васильевна. Адрес семьи по состоянию на 1943 год: Чкаловская область (ныне Оренбургская), г. Чкалов ( Оренбург ), ул. Гончарная д. 62 (по иным данным ул. 4-ая Гончарная, 62).

По словам руководителя МПО «Костер» Николая Красикова, в «Вахте Памяти» участвуют много неравнодушных людей, которые помогают финансами и оборудованием. Поисковики из других отрядов предоставили объединению «Костёр» данные аэрофотосъемки Болховского укрепрайона за 1943 года. Знание точных координат окопов, блиндажей и других укреплений существенно облегчило выполнение поисков.

Поисковики просят всех, кто имеет какие-либо данные о семье Загрядского П. А., связаться с ними по телефонам: +7 (930) 063-33-40 — МПО «Костёр», +7 (495) 925-54-50 — пресс-служба ГК «Новотранс».

Погибшие бойцы будут торжественно похоронены в ходе «Вахты Памяти — 2018». Поисковые мероприятия на территории Болховского района продолжаются.

Орловскую область представят: Орловская областная поисковая общественная организация «Взлет», Молодежное поисковое объединение «Огненная дуга», Межрегиональное поисковое объединение «Костер», Военно-исторический поисковый клуб «Дороги войны», Военно-исторический клуб «Орловский рубеж», Военно-исторический поисковый клуб «Батальон», Поисковый отряд «Память», Историко-патриотическое поисковое объединение «Наследие».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: