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Костромские подростки украли флаги, украшавшие город в майские праздники
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Костромские подростки украли флаги, украшавшие город в майские праздники 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме поймали пятерых несовершеннолетних студентов колледжа, которые украли флаги, украшавшие опоры освещения, сообщает управление МВД по Костромской области.
Полицейские заметили их на Кинешемском шоссе, где компания гуляла с тремя снятыми флагами. Правоохранителям подростки объяснили, что хотели разнообразить свою прогулку, потому и полезли на столб за украшением. Кроме того, они сказали, что хотели выйти с флагами на праздничное шествие 9 мая.
Сейчас полицейские проводят проверку. В отношении студентов могут возбудить дело об административном правонарушении. В таком случае им грозит штраф в размере пятикратной стоимости украденного или арест сроком до 15 суток.
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