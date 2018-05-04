Костромские подростки украли флаги, украшавшие город в майские праздники

Полицейские заметили их на Кинешемском шоссе, где компания гуляла с тремя снятыми флагами. Правоохранителям подростки объяснили, что хотели разнообразить свою прогулку, потому и полезли на столб за украшением. Кроме того, они сказали, что хотели выйти с флагами на праздничное шествие 9 мая.

Сейчас полицейские проводят проверку. В отношении студентов могут возбудить дело об административном правонарушении. В таком случае им грозит штраф в размере пятикратной стоимости украденного или арест сроком до 15 суток.