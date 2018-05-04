«Дешево и сердито — вот чего хочет клиент в России»: что нужно знать, если вы хотите открыть барбершоп

Что происходит на рынке

Совсем недавно ухаживающий за собой мужчина ходил стричься к хорошему мастеру, но в женский салон. Сегодня же москвичи и жители городов-миллионников все чаще выбирают барбершопы. Несмотря на привлекательность этого бизнеса (инвестиции в него окупаются в среднем за год), пока владельцы крупнейших сетей — Chop-Chop, TopGun, OldBoy, Borodach и других — открыли по всей России всего около 500 барбершопов.

По данным Яндекса, в Москве сейчас 340 мужских парикмахерских (около 50 из них — сетевые), в Петербурге — в три раза меньше. В этом смысле с Европой или США нам пока не сравниться. Так, по данным сервиса Yelp, в Лондоне насчитывается 1000 барбершопов, а в Нью-Йорке — 4500.

В России этот бизнес набирает обороты. Количество барбершопов в Москве за прошедший год увеличилось в три раза.

Провинциальный рынок, особенно в городах, где живет меньше миллиона человек, барбершопами только осваивается, но интерес со стороны частных инвесторов к мужским парикмахерским уже очевиден.

Так, на нашей площадке готовится сделка с одной из самых крупных сетей барбершопов Chop-Chop. Для инвесторов мужские цирюльни — не просто модное направление, но, прежде всего, высокодоходный бизнес: рентабельность мужских парикмахерских превышает 30%.

От чего зависит уровень дохода барбершопа и что должны знать инвесторы об этом рынке?

999 рублей за стрижку?!

«В регионах наши конкуренты — это жены, которые ждут своих мужей дома с машинкой», — считает основатель сети мужских парикмахерских SuperMan и лаборатории окрашивания Colba Василий Михайлов , рассказавший о новых трендах этого рынка на недавней конференции «Красота на миллион», организованной StartTrack.

Развитие барбершопов в провинциальных городах сдерживает, прежде всего, размер чека. 90% мужчин ни за что не отдадут за стрижку более тысячи рублей — к таким выводам пришла компания Михайлова, проведя опрос среди потенциальных клиентов.

Понятно это было и раньше, опрос лишь подтвердил предположения. Так, когда SuperMan запускал сервис стилистов по вызову «Фъёртис», Михайлов разместил в Facebook рекламный слоган «Стрижка по супервыгодной цене — всего 999 рублей!», случайно настроив таргетинг предложения не на Москву, а на всю Россию.

Макет быстро разлетелся по интернету, а через месяц-другой предприниматель наткнулся на его обсуждение в одной из групп в ВК. Люди были возмущены: 95% обсуждавшим не нужен был такой дорогой (целых 999 рублей за стрижку!) сервис. Дешево и сердито — вот чего хочет клиент в России.

Борода не по карману

Сооснователь другой крупной российской сети барбершопов Chop-Chop Алексей Ермилов тоже не раз замечал, что масштабировать бизнес в России мешает именно низкая платежеспособность населения. Сhop-Chop даже не рассматривает варианты открытия барбершопов в городах с населением ниже 50 тысяч человек.

Сейчас у сети 85 франшизных точек, все они открыты в больших городах. Средний чек московского барбершопа Chop-Chop составляет около 1900 рублей, а, например, в Смоленске — около тысячи рублей. Самая низкая цена, которая есть в сети, — 800 рублей.

Стоимость услуг в Москве и Питере отчасти можно объяснить более высокими арендными ставками. В провинции аренда дешевле, но и возможности у клиентов скромнее.

Выложить тысячу рублей за стрижку (ее мужчины обновляют, как правило, раз в месяц) или 600 рублей за бороду (за этим модным символом брутальности надо ухаживать еще чаще) готовы очень немногие. Таких мужчин, по словам самих же владельцев сетевых парикмахерских, в регионах достаточно, поэтому развиваются там лишь барбершопы премиум— и субпремиум-класса, и цены в них соответствующие.

А вот эконом-классу конкурировать сложнее. Ведь клиент может сделать простую стрижку в самой обычной парикмахерской за 300 рублей, а бороду — и вовсе сбрить. Казалось бы, тупик. Рынок крупных городов близок к насыщению, а в малые города идти невыгодно. Но это не так. Залог успеха мужской цирюльни — в соблюдении нескольких простых правил.

Есть ли выход из такой ситуации

Как в России построить европейскую модель барбершопа — мужскую эконом-парикмахерскую? По мнению Михайлова, этот рынок будет и дальше сегментироваться, то есть будут пользоваться популярностью салоны, которые специализируются на одном виде стрижки, например, полубоксе или канадке.

Кроме того, всегда можно удивить клиентов неожиданным предложением. Так, компания Михайлова довольно успешно продвигала на рынке такую услугу, как стилист по вызову. Идею предприниматель подсмотрел у итальянских стилистов. Там барберы активно пользуются складными чемоданами, которые легко превращаются в рабочее место.

Михайлов заказал три таких чудо-чемодана за 70 тысяч рублей, нанял нескольких парикмахеров и начал работать. Стригли корпоративных клиентов, бабушек и дедушек на День пожилого человека, выезжали на показы Юдашкина и других модельеров. Мобильная студия приносила 300 тысяч — 600 тысяч рублей в месяц и очень быстро вышла на самоокупаемость.

Купить франшизу и рулить

За 2017 год московские барбершопы выручили около миллиарда рублей, а «потолком» эксперты считают показатель в 5 миллиардов: рынку есть куда расти. Барбершопы становятся все более популярными, количество точек, а следовательно и объемы инвестирования в них, растут с каждым годом.

Большинство инвесторов предпочитают покупать франшизу известных или развивающихся сетей. Это самый простой и доступный способ: франчайзер дает бизнес-план и бренд, обучает персонал. Предпринимателю остается лишь найти локацию с хорошей проходимостью и провести ремонт в помещении.

В Москве расходы на открытие точки составляют от 1 до 5 миллионов рублей. При достаточной загрузке барбершоп начинает генерировать прибыль в первые три месяца и возвращает инвестиции через 7-14 месяцев.

Если говорить об опыте провинциального франчайзи, то под знаком раскрученного бренда он почти всегда удачен. Так, за всю историю Chop-Chop было лишь три случая, когда франшиза не удалась. Причина неудач заключалась в том, что владельцы парикмахерских управляли бизнесом дистанционно. Но барбершоп — особый проект, он требует постоянного внимания и контроля — за работой мастеров, персонала и так далее. Ведь иногда достаточно одного косого взгляда администратора, чтобы посетитель ушел и больше никогда к тебе не вернулся. А ведь постоянные клиенты — основа успеха любого барбершопа.

По мнению Игоря Стоянова, основателя сети салонов красоты «Персона», главное условие успеха франчайзинговой сети — это профессионализм потенциальных покупателей франшизы. Свою компанию он развивает через поиск партнеров, которые могут закрывать конкретный сегмент в своих городах и создавать парикмахерскую школу, без которой вообще не может быть франшизы.

Купить долю и масштабировать доходы

Франшиза — далеко не единственный путь для тех, кто хочет заработать на перспективном рынке барбершопов. Владея свободным капиталом от 20 миллионов рублей, можно попробовать купить долю в сети.

Так, помимо получения дивидендов, инвесторы могут рассчитывать на кратный рост капитализации компании, а следовательно — рост стоимости собственной доли.

Автоматизировать все процессы

Успешная модель барбершопа эконом-класса (правда, опять же в Москве) создана тем же Михайловым по принципу «автоматизируем все». Речь идет о франчайзинговой сети SuperMan, которая успешно работает в Москве. Название соответствует задуманной бизнес-модели: «СуперМЕН» — барбершоп «для русского супермужика, который быстро подстригся и пошел дальше покорять мир».

В прейскуранте парикмахерской только обычные стрижки — бокс, полубокс, классика, канадка, есть лишь одна хипстерская стрижка, которая так и называется — «Супермен». Все расходы на содержание парикмахерских этой сети урезаны до предела, что и позволило предложить приемлемую цену в 200 рублей. Так, у входа в парикмахерскую стоит терминал, с помощью которого клиенты выбирают тип стрижки и тут же ее оплачивают. Администратора в штате нет. Как оказалось, он — лишняя трата денег: автоматизация процесса заказа услуги позволяет экономить до 100 тысяч рублей ежемесячно.

А поговорить?

В мужских цирюльнях важно все — от интерьера до инструментов и косметики. Но главное — это мастера и атмосфера. Мужской мастер не просто стрижет и бреет. Он, как артист или музыкант, должен обладать харизмой. Клиент сидит в кресле как минимум час, все это время невозможно молча делать свое дело. Уметь поддержать беседу, особенно на чисто мужские темы — один из важных навыков современного барбера.

Что же касается атмосферы, то к ее созданию тоже нужно приложить усилия. В Chop-Chop, например, это особая музыка, интересное чтиво, разложенное на журнальных столиках, интерес и внимание к клиентам. Летом прошлого года, например, сеть дарила дождевик всем, кого застал на улице ливень. В некоторых сетях предлагают виски, неограниченный просмотр спортивных трансляций и даже кубинские сигары.

Помните: не важно где вы открыли точку, на первой линии или в менее проходимом месте. Если у заведения будет концепция, стиль, клиент найдет вас всегда.

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