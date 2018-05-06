Видео: На Красной площади идет репетиция Парада Победы

На Красной площади в столице продолжается генеральная репетиция Парада Победы, который пройдет 9 мая.

В тренировке задействованы более 12,5 тысяч военнослужащих, а также 150 единиц современного вооружения и военной техники. В воздушной части репетиции задействованы 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.

В частности, во время парада будут представлены такие новинки техники, как боевая машина поддержки танков «Терминатор», специальные робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9» и беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран». Что касается воздушной части парада, то зрители увидят новейшие отечественные авиационные комплексы Су-57 и истребители МиГ-31К.