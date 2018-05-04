Ещё
Реутовские ветераны получили подарки накануне Дня Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Реутовские ветераны получили подарки накануне Дня Победы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Несколько десятков ветеранов Реутова получили подарки накануне празднования Дня Победы, сообщил в пятницу глава города Станислав Каторов.
Праздничное мероприятие проходило в помещении Совета ветеранов. После чаепития заслуженным людям города были вручены праздничные подарки — продуктовые наборы, в которых есть все необходимое, чтобы украсить праздничный стол. Спонсором акции стал городской торговый комплекс «Экватор»
— Станислав Каторов, глава Реутова.
Кроме того, ветераны и участники войны от имени Станислава Каторова получили пригласительные билеты на городские торжественные мероприятия, запланированные на праздничный день. Ожидается, что они примут участие в торжественном митинге «Помню, горжусь», шествии «Бессмертного полка» и торжественном обеде. 8 мая в деловом комплексе «Мир» пройдет праздничный концерт, на котором выступят
скрипачи-виртуозы
Большого театра.
Основные торжества развернутся в Реутове 9 мая. В этот день пешеходными станут главные улицы города, на которых пройдут показ военной техники и выступления творческих коллективов. Здесь же расположатся интерактивные зоны и тир, в котором желающие смогут проверить свою меткость. В Центральном городском парке состоятся исторические квесты, чемпионат по лазертагу, ближе к вечеру в кинотеатре под открытым небом пройдут сеансы старых советских фильмов. Торжества завершатся грандиозным салютом.
В настоящее время в Реутове проживают более 800 ветеранов войны и труженников тыла, 69 человек из них являются участниками боевых действий.
360tv.ru: последние новости
Семью убило током в Электростали после попадания электричества на влажный пол Еврокомиссия предложила странам‐участницам ЕС увеличить взносы после Brexit Замглавы Новокузнецка лишилась должности из‐за отсутствия необходимого образования
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно335
Россия отказалась от союзов с Китаем341
Литва переименовала Грузию58
Названа основная версия гибели блогера Макушина8
Киркоров ответил недоброжелателям97
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение