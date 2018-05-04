Реутовские ветераны получили подарки накануне Дня Победы

Несколько десятков ветеранов Реутова получили подарки накануне празднования Дня Победы, сообщил в пятницу глава города Станислав Каторов

Праздничное мероприятие проходило в помещении Совета ветеранов. После чаепития заслуженным людям города были вручены праздничные подарки — продуктовые наборы, в которых есть все необходимое, чтобы украсить праздничный стол. Спонсором акции стал городской торговый комплекс «Экватор»

— Станислав Каторов, глава Реутова.

Кроме того, ветераны и участники войны от имени Станислава Каторова получили пригласительные билеты на городские торжественные мероприятия, запланированные на праздничный день. Ожидается, что они примут участие в торжественном митинге «Помню, горжусь», шествии «Бессмертного полка» и торжественном обеде. 8 мая в деловом комплексе «Мир» пройдет праздничный концерт, на котором выступят

скрипачи-виртуозы

Большого театра.

Основные торжества развернутся в Реутове 9 мая. В этот день пешеходными станут главные улицы города, на которых пройдут показ военной техники и выступления творческих коллективов. Здесь же расположатся интерактивные зоны и тир, в котором желающие смогут проверить свою меткость. В Центральном городском парке состоятся исторические квесты, чемпионат по лазертагу, ближе к вечеру в кинотеатре под открытым небом пройдут сеансы старых советских фильмов. Торжества завершатся грандиозным салютом.

В настоящее время в Реутове проживают более 800 ветеранов войны и труженников тыла, 69 человек из них являются участниками боевых действий.