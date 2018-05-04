Канадские власти легализуют марихуану

Премьер‐министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что в стране в скором времени разрешат употреблять и выращивать марихуану. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на телеканал CBC.

Мы работали с нашими партнерами по всей стране, чтобы это стало возможным, и мы собираемся продвигаться дальше, чтобы легализовать каннабис уже этим летом. Третье чтение соответствующего законопроекта в верхней палате (Сенате) канадского парламента намечено на 7 июня

— Джастин Трюдо.

Глава канадского правительства отметил, что этот вопрос необходимо также обсудить с коренным населением, а именно с эскимосами и индейцами.

Осенью прошлого года канадские парламентарии одобрили законопроект о легализации каннабиса. В документе предлагается разрешить выращивание (до четырех растений) и продажу марихуаны лицам от 18 лет и старше. Ее можно будет приобрести в специальных точках. Лицензии на реализацию будут выдавать федеральные власти, они же будут отвечать за поставки.

В ноябре 2017 года в американском штате Колорадо зафиксировали первый в мире случай с летальным исходом от передозировки марихуаны. Жертвой стал

11-месячный

ребенок.