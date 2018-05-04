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Канадские власти легализуют марихуану
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Канадские власти легализуют марихуану 

360tv.ru 1 час назад
Премьер‐министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что в стране в скором времени разрешат употреблять и выращивать марихуану. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на телеканал CBC.
Мы работали с нашими партнерами по всей стране, чтобы это стало возможным, и мы собираемся продвигаться дальше, чтобы легализовать каннабис уже этим летом. Третье чтение соответствующего законопроекта в верхней палате (Сенате) канадского парламента намечено на 7 июня
— Джастин Трюдо.
Глава канадского правительства отметил, что этот вопрос необходимо также обсудить с коренным населением, а именно с эскимосами и индейцами.
Осенью прошлого года канадские парламентарии одобрили законопроект о легализации каннабиса. В документе предлагается разрешить выращивание (до четырех растений) и продажу марихуаны лицам от 18 лет и старше. Ее можно будет приобрести в специальных точках. Лицензии на реализацию будут выдавать федеральные власти, они же будут отвечать за поставки.
В ноябре 2017 года в американском штате Колорадо зафиксировали первый в мире случай с летальным исходом от передозировки марихуаны. Жертвой стал
11-месячный
ребенок.
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