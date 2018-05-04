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В школе № 1354 принимали ветеранов
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В школе № 1354 принимали ветеранов 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
В школе № 1354 состоялся праздник, посвященный закрытию Вахты Памяти. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Этот день стал для ребят и их гостей особенным днем. Ведь самыми главными на этом празднике были наши дорогие ветераны. И хотя трудно поверить, глядя на этих бодрых и жизнерадостных людей, что они пережили все ужасы войны, но когда во время сценического представления наши гости заплакали, стало понятно, что все пережитое по-прежнему в их сердцах.
Учащиеся 7-х классов подготовили великолепную программу, где звучали военные песни, особенно всем понравилась «Смуглянка», они исполняли танцы военной поры, а главное звучали пронзительные слова памяти о сражавшихся и погибших за нашу Родину. Нет сомнения, что ребята, которые готовили эту программу, всем сердцем прочувствовали боль наших ветеранов. Именно поэтому в конце их выступления в зале зазвучала овация.
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