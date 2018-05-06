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Жителям столицы Югры расскажут о Курской битве
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Жителям столицы Югры расскажут о Курской битве 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В рамках празднования 9 мая в Музее Природы и Человека будет работать выставка «Огненная дуга», посвященная 75-й годовщине Курской битвы — крупнейшему сражению Великой отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба ОТРК «Югра», выставка расскажет не только расскажет о ходе битвы, но и о наших земляках, которые принимали участие в этом эпохальном сражении.
Посетители выставки смогут увидеть личные фотографии участников сражений, наградные документы, оружие и предметы фронтового быта. Телефоны для справок: +7 (3467) 32-12-33, 32-12-37.
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