Жителям столицы Югры расскажут о Курской битве

В рамках празднования 9 мая в Музее Природы и Человека будет работать выставка «Огненная дуга», посвященная 75-й годовщине Курской битвы — крупнейшему сражению Великой отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба ОТРК «Югра», выставка расскажет не только расскажет о ходе битвы, но и о наших земляках, которые принимали участие в этом эпохальном сражении.

Посетители выставки смогут увидеть личные фотографии участников сражений, наградные документы, оружие и предметы фронтового быта. Телефоны для справок: +7 (3467) 32-12-33, 32-12-37.