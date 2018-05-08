«Поезд памяти» провезет 300 школьников и ветеранов по местам сражений Курской битвы

КУРСК , 8 мая. / ТАСС /. Более 300 школьников, представителей молодежи, участников обороны Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны посетят памятные места и мемориальные комплексы, связанные с Курской битвой. «Поезд памяти» сообщением Петербург — Курск — Петербург прибудет в регион 11 мая, сообщили в администрации Курской области.

Курская область с 11 по 13 мая будет принимать военно-патриотическую акцию «Поезд Памяти. Санкт-Петербург — Курск — Санкт-Петербург», приедут 320 человек, в том числе жители блокадного Ленинграда, участники его обороны, ветераны", — сказали в администрации области.

Как уточнили ТАСС в администрации региона, в первый день гости из Петербурга посетят городские мемориалы «Курская Дуга» и «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны», где пройдут возложение цветов и траурный митинг.

Двенадцатого мая ветераны отправятся на экскурсию по Северному фасу Курской дуги, посетят командный пункт Центрального фронта в местечке Свобода, мемориальные комплексы «Героям Северного фаса Курской дуги» и «Тепловские высоты». Завершится визит посещением Южного фаса 13 мая, в частности мемориала «В честь героев Курской битвы» и музея «Третье ратное поле России», расположенных в Белгородской области

Курская битва с немецко-фашистскими оккупантами продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. По своим масштабам, задействованным силам и средствам она является одним из ключевых сражений Великой Отечественной и Второй мировой войны. После ее завершения стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону советских войск. Безвозвратные потери СССР в ходе сражения, по официальным данным, превысили 800 тыс. человек. Более 100 тыс. участников битвы наградили орденами и медалями, а свыше 180 — удостоены звания Героя Советского Союза.