Ещё
«Поезд памяти» провезет 300 школьников и ветеранов по местам сражений Курской битвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко

«Поезд памяти» провезет 300 школьников и ветеранов по местам сражений Курской битвы 

ТАСС 1 час назад
Фото: Мир24
КУРСК, 8 мая. /ТАСС/. Более 300 школьников, представителей молодежи, участников обороны Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны посетят памятные места и мемориальные комплексы, связанные с Курской битвой. «Поезд памяти» сообщением Петербург — Курск — Петербург прибудет в регион 11 мая, сообщили в администрации Курской области.
"Курская область с 11 по 13 мая будет принимать военно-патриотическую акцию «Поезд Памяти. Санкт-Петербург — Курск — Санкт-Петербург», приедут 320 человек, в том числе жители блокадного Ленинграда, участники его обороны, ветераны", — сказали в администрации области.
Как уточнили ТАСС в администрации региона, в первый день гости из Петербурга посетят городские мемориалы «Курская Дуга» и «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны», где пройдут возложение цветов и траурный митинг.
Двенадцатого мая ветераны отправятся на экскурсию по Северному фасу Курской дуги, посетят командный пункт Центрального фронта в местечке Свобода, мемориальные комплексы «Героям Северного фаса Курской дуги» и «Тепловские высоты». Завершится визит посещением Южного фаса 13 мая, в частности мемориала «В честь героев Курской битвы» и музея «Третье ратное поле России», расположенных в Белгородской области.
Курская битва с немецко-фашистскими оккупантами продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. По своим масштабам, задействованным силам и средствам она является одним из ключевых сражений Великой Отечественной и Второй мировой войны. После ее завершения стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону советских войск. Безвозвратные потери СССР в ходе сражения, по официальным данным, превысили 800 тыс. человек. Более 100 тыс. участников битвы наградили орденами и медалями, а свыше 180 — удостоены звания Героя Советского Союза.
ТАСС: последние новости
Комитет Госдумы одобрил ко II чтению зачисление в дорожные фонды штрафов за нарушение ПДД В Евросоюзе заявили, что ядерная сделка с Ираном действует и должна быть сохранена Лазерный комплекс "Пересвет" могут показать на параде Победы в Москве в ближайшие 2-3 года
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина289
Трамп решил судьбу Ирана263
На «Евровидении» произошло ЧП78
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится339
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко42
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение