Представителям зарубежных научных фондов покажут разработки Курчатовского института

"Мы договорились с представителями Курчатовского института о том, что на их территории пройдет объемная экскурсия по научным лабораториям и установкам, включая центр синхротронного излучения", — сказал начальник управления международных связей РФФИ Александр Усольцев , слова которого приводятся в сообщении.

По словам президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, очень важно, что саммит состоится именно сейчас, когда «при помощи пропаганды ведется целенаправленная ломка устоявшихся международных отношений».

"Очень важно, чтобы научные, культурные каналы общения сохранялись. То, что создавалось десятилетиями, развалить можно за день, за месяц. А вот восстановить потом — на это могут уйти опять десятилетия. Так что очень хорошо, что представители научных фондов мира собираются, приезжают в Москву", — сказал Ковальчук, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что наука всегда была сложной и многоплановой отраслью человеческой деятельности и всегда носила международный характер, особенно в том, что касается проектов «мегасайенс» — Большой адронный коллайдер, экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР, недавно открытый в Гамбурге суперсовременный лазер на свободных электронах — международный проект XFEL.

"То есть «мегасайнс» как сложная, дорогая, глобальная наука — всегда была уделом международного сотрудничества. И сегодня это научное сотрудничество остается тем мостиком, который сохраняет наработанный международный опыт, не дает ему совсем исчезнуть", — добавил глава Курчатовского института.

О саммите ГИС Всемирное собрание Глобального исследовательского совета «ГИС», объединяющего более 80 национальных фондов, финансирующих научные исследования в своих странах, состоится в Москве с 14 по 16 мая.

На нем представители более 60 стран обсудят возможности участия в развитии научных исследований совместного характера, в том числе на базе объектов «мегасайенс», отработают общие подходы к экспертизе научных проектов.

В итоговые документы ГИС войдут рекомендации по оценке и подходам к научной дипломатии как к универсальному инструменту в решении различных межгосударственных проблем.