В ВолгГТУ откроется форсайт-школа 

С 7 по 11 мая в Волгоградском техническом университете пройдет обучение в форсайт-школе.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе администрации Волжского, занятия будут проводить для предпринимателей, преподавателей, бизнес-тренеров. Подготовка включает в себя практическое освоение в режиме методики Rapid Foresight, которая имеет четыре основные функции: прогнозирование, проектирование, программирование, проецирование. Обучение будет строиться по принципу «перевернутого урока»: теорию участники должны осваивать самостоятельно, а практику отрабатывать на очных занятиях. За каждым участником будет закреплен наставник — специалист по методике Rapid Foresight. По завершению обучения пройдут экзамены, после которых успешно сдавшие получат удостоверение государственного образца о повышении квалификации (72 часа). Занятия будут проводить тьюторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска и Волгограда. Зарегистрироваться на обучение можно здесь. Предусмотрен организационный взнос. После регистрации каждому участнику на электронную почту будут направлены материалы для самостоятельного изучения. Телефоны для получения дополнительной информации: 8 (905)-064-26-01 (Антон Тюков), 8 (905)-396-25-72 (Наталья Черных). По организационным вопросам звонить по телефону Сергею Гаманюку 8 (937)-554-94-77. Добавим, цель Форсайт-школы — формирование команды единомышленников, готовой развивать регион.