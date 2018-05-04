Куда пойти в Краснодаре в День Победы?

Подробная программа мероприятий, посвященных 9 Мая.

Подробная программа мероприятий, посвященных 9 Мая.

09.00 — Сквер Пограничников (ул. им. В. Мачуги). Возложение цветов у памятника «Защитникам рубежей Отечества».

09.00 — ул. Сормовская/ул. им. 30-й Иркутской дивизии. Возложение цветов у памятника «Комсомольцам всех поколений».

09.00 — Площадь у здания Краснодарского аэропорта (ул. им. Евдокии Бершанской , 355). Возложение цветов у памятника Командиру 46-го гвардейского Таманского женского авиаполка Евдокии Давыдовне Бершанской.

09.00 — жилой район Пашковский, берег реки Кубани (район Пашковской переправы). Возложение цветов у памятника советским воинам.

09.00 — Памятник воинам-зенитчикам, ул. Ставропольская, 149. Возложение цветов.

09.00-19.00 — Парк Победы, Выставочный зал Боевой Славы, ул. Береговая, 146. Проведение экскурсий.

10.00 — Сквер Памяти, ул. Российская, 259/А. Торжественное мероприятие Калининского сельского округа Краснодара . Солдатская каша.

11.00 — Сквер Казачьей Славы, ул. им. Евдокии Бершанской, 218. Митинг. Театрализованное представление.

11.00 — 21.30 Парк Городской сад, ул. Постовая, 34. Праздничные концертные программы. Танцевальный вечер для старшего поколения. Праздничный фейерверк.

12.00 — 21.00 — Парк Солнечный остров, ул. Трамвайная, 2. Концертные программы, фейерверк.

12.00 — Театральная площадь, ул. Красная, 122. Видеопроект на светодиодном экране о героях Великой Отечественной войны.

13.00 — Сквер им. Г. К. Жукова, ул. Красная, 35 — мемориал «Вечный Огонь», ул. Северная, 271. «Бессмертный полк России»

14.00 — Парк Победы, Выставочный зал Боевой Славы, ул. Береговая, 146. Концертная программа.

15.00 — Стадион, пос. Берёзовый, мкр. Витаминкомбинат. Праздничный концерт. Народные гуляния, солдатская каша.

19.00-22.00 — ст. Елизаветинская, Площадь ДК. Народные гуляния, праздничный концерт.

20.30 Театральная площадь, ул. Красная, 122. Праздничное концертно-театрализованное представление. Фейерверк.