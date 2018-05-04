Семь голландских компаний попали под следствие из-за Крымского моста

Семь голландских предприятий заподозрены в нарушении санкций ЕС против России . По данным следствия, они содействовали строительству моста Керченский пролив. Генеральная прокуратура Нидерландов , на которую ссылается «Немецкая волна», сегодня подтвердила, что эти фирмы находятся под следствием.

По данным прокуратуры, эти компании предоставили специальные устройства для забивки свай Крымского моста.

Ранее сообщалось, что под следствием находятся две нидерландские компании. Как утверждала в сентябре прошлого года газета De Gelderlander, они предоставили для строительства Керченского моста машину для прокладки по дну моря тяжелых труб, впоследствии ставших основой для опор моста.

Крым. Компания Вijlard Hydrauliek изготовила «самую важную часть» этой машины, а другая фирма — Dematec Equipment — собрала ее. В начале 2016 года, писала газета, оборудование передали России — сначала оно находилось в Тамани, а впоследствии использовалось при строительстве 19-километрового моста из Краснодарского края

Обе нидерландские компании отрицали, что нарушили режим санкций. В ответ на запрос местных журналистов директор Dematec Equipment Дерк Ван ден Хойвел заявил, что все происходило в рамках закона, поскольку строительство происходило на территории России, а не Крыма. «Согласно санкциям ЕС, мы не должны находиться в Крыму, но в России можно», — цитировала Ван ден Хойвела газета De Gelderlander.

Директор другой компании Марсел Бейлард тогда же сообщил, что ничего не знал о том, что ее продукция предназначалась для строительства Керченского моста: «Мы лишь предоставили комплектующие заказчику в Нидерландах. Ничего более».