Кабмин предложил отслеживать транзитные грузы с помощью навигационных пломб

Правительство предложило отслеживать все транзитные грузы, идущие через Россию , спутниковыми навигационными пломбами, поддерживающими систему ГЛОНАСС. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму , сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Законопроект предусматривает совершенствование установленного порядка осуществления указанных перевозок в целях создания и применения механизма контроля за указанными перевозками с использованием технологий и средств электронной идентификации», — сказано в пояснительной записке к проекту закона.

Для отслеживания передвижения по России транзитных грузов предлагается использовать информационную инфраструктуру и программно-интеграционные комплексы, работающие в рамках системы сбора платы за движение грузовиков по российским дорогам — «Платон».

В законопроекте предлагается обязать грузоотправителей или грузополучателей закупать навигационные пломбы за свой счёт, а также самостоятельно устанавливать и снимать их.

«За нарушение порядка наложения, снятия и использования электронных идентификаторов (навигационных пломб) грузоотправитель и грузополучатель несут ответственность в соответствии с законодательством РФ», — подчёркивают авторы законопроекта.