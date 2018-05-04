Кабмин предложил отслеживать транзитные грузы с помощью навигационных пломб 

Правительство предложило отслеживать все транзитные грузы, идущие через Россию, спутниковыми навигационными пломбами, поддерживающими систему ГЛОНАСС. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
«Законопроект предусматривает совершенствование установленного порядка осуществления указанных перевозок в целях создания и применения механизма контроля за указанными перевозками с использованием технологий и средств электронной идентификации», — сказано в пояснительной записке к проекту закона.
Для отслеживания передвижения по России транзитных грузов предлагается использовать информационную инфраструктуру и программно-интеграционные комплексы, работающие в рамках системы сбора платы за движение грузовиков по российским дорогам — «Платон».
В законопроекте предлагается обязать грузоотправителей или грузополучателей закупать навигационные пломбы за свой счёт, а также самостоятельно устанавливать и снимать их.
«За нарушение порядка наложения, снятия и использования электронных идентификаторов (навигационных пломб) грузоотправитель и грузополучатель несут ответственность в соответствии с законодательством РФ», — подчёркивают авторы законопроекта.