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Свои предложения по развитию «Лосиного острова» подготовили муниципальные депутаты
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Свои предложения по развитию «Лосиного острова» подготовили муниципальные депутаты 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Депутаты муниципальных округов ВАО и СВАО встретились с руководством национального парка «Лосиный остров».
Первое рабочее совещание состоялось во вторник, 24 апреля. На нем присутствовали главы муниципальных образований и представители депутатских корпусов районов, прилегающих к территории национального парка. Встреча проходила в дирекции ФГБУ «Национального парка „Лосиный остров“.
Представители МО Богородское, Гольяново, Метрогородок, Сокольники, Ярославский передали свои предложения для разработки комплексной концепции развития экологического туризма. Планируется в документ включить концепцию пространственного развития и благоустройства территории, разработки архитектурного дизайн-кода в границах рекреационных зон и создание дизайн-концепции навигационной системы территории.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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