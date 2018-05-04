Свои предложения по развитию «Лосиного острова» подготовили муниципальные депутаты

Депутаты муниципальных округов ВАО и СВАО встретились с руководством национального парка «Лосиный остров».

Первое рабочее совещание состоялось во вторник, 24 апреля. На нем присутствовали главы муниципальных образований и представители депутатских корпусов районов, прилегающих к территории национального парка. Встреча проходила в дирекции ФГБУ «Национального парка „Лосиный остров“.