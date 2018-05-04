Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в «платье-горе»

До старта одного из самых ожидаемых музыкальных мероприятий «Евровидение» остается всего четыре дня. Вокальное состязание пройдет в столице Португалии Лиссабоне с 8 по 12 мая. Для певцов из разных стран свои гостеприимные двери откроет один из самых больших стадионов Европы «Altice Arena», который рассчитан на 20 тысяч зрителей.

Певцы во всю ведут подготовку к своим номерам. Не стала исключением и представительница России Юлия Самойлова . В Сети уже появились первые кадры, где певица проводит репетицию в Лиссабоне. На сцене девушка появится в специально сшитом для нее наряде — «платье-горе». Дизайн сценической одежды для Юлии разработан таким образом, чтобы скрыть ее инвалидное кресло.

На песенном конкурсе девушка выступит с композицией «I won't break» («Я не сломаюсь»).

Примечательно, что за несколько дней до «Евровидения» Самойлова выступила с неожиданным заявлением. Она рассказала, что ей не понравился ролик, который был сделан Первым каналом на песню, которую она привезла в Португалию, пишет сайт Argumenti.ru.