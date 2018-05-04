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Ретро-поезд саратовцы сравнили с машиной времени
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Ретро-поезд саратовцы сравнили с машиной времени 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
«Воинский эшелон» побывал на железнодорожной станции Саратова.
Ретро-поезд, который в деталях воспроизводит железнодорожный состав времен Великой Отечественной войны, встретил лично губернатор Саратовской области Валерий Радаев. На перроне также собрались фронтовики, члены правительства и рядовые горожане.
Военный состав встретили под дружные крики «Ура!» и аплодисменты. Праздничный концерт наполнил сердца саратовцев радостью и духом патриотизма. Все желающие смогли рассмотреть ретро-поезд в деталях, буквально потрогав историю руками. Кто-то из пришедших на вокзал сравнил стилизованный под военные годы поезд с машиной-времени, которая смогла на несколько часов перенести современников в те далекие годы. Поезд отправился со станции «Саратов» по городам Саратовской области.
Фото: Сергей Варламов
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