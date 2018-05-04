Наталья Штурм взбудоражила поклонников снимком топлес

Певица и писательница последнее время часто становилась гостьей телепередач. Недавно Наталья Штурм решила устроить себе отпуск и отправилась отдыхать в Испанию . Она любит загорать без одежды. В прошлом году в Болгарии знаменитость расхаживала по улице, прикрывая бюст листьями, перцем и руками. За такие поступки ее не раз критиковали поклонники, но сама артистка считает, что ей нечего стесняться.

Вот и на новых фото 51-летняя Наталья позирует топлес. Хоть она и надела два бюстгальтера, они были отодвинуты в сторону, чтобы тело могло загореть в пикантной зоне. «Вот и сезон начался. Сердце пылает от солнца! А для святых и блюстителей чужой нравственности я аж два лифчика надела», — написала певица. На другом снимке Штурм в таком же виде прогуливается по побережью. Поклонники не однозначно отреагировали на эти кадры.

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