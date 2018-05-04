Реконструкцию стадиона и городского парка в Королеве планируют завершить к 1 сентября

Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Ходырев.

К 1 сентября в Королеве планируют завершить реконструкцию стадиона «Вымпел» и городского парка, передает «Радио 1».

— Мы разработали серьезнейший проект и уже к 1 сентября должны его завершить. Это, прежде всего, реконструкция площади перед ДК имени Калинина, которая перетекает в сквер Покорителей космоса. Часть парка мы сделали ранее, полностью завершим работы в этом году, — отметил он.

По его словам, стадион «Вымпел» фактически стал новым объектом для жителей города. Вместимость стадиона составляет 2500 человек.