Реконструкцию стадиона и городского парка в Королеве планируют завершить к 1 сентября 

Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Ходырев.
К 1 сентября в Королеве планируют завершить реконструкцию стадиона «Вымпел» и городского парка, передает «Радио 1».
— Мы разработали серьезнейший проект и уже к 1 сентября должны его завершить. Это, прежде всего, реконструкция площади перед ДК имени Калинина, которая перетекает в сквер Покорителей космоса. Часть парка мы сделали ранее, полностью завершим работы в этом году, — отметил он.
По его словам, стадион «Вымпел» фактически стал новым объектом для жителей города. Вместимость стадиона составляет 2500 человек.