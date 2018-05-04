Дошкольники и первоклассники из Бибирева отпраздновали День Земли

Воспитанники дошкольного отделения № 5 школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» на минувшей неделе посетили первоклассников и провели для них урок-игру «День Земли». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-В конце апреля люди всей планеты празднуют Международный день Земли. Дошкольники тоже решили не оставаться в стороне и совместно с первоклассниками узнали много удивительных фактов о Земле и ее обитателях, которые занесены в Красную книгу, о причинах загрязнения почвы, воды и воздуха. Общими усилиями ребята сформулировали правила поведения в лесу и на прогулке, а также правила общения с дикими и домашними животными, — отметили в администрации школы.

В знак благодарности за проведенный урок, ребята получили в подарок наливные яблочки. (ип)