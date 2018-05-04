Ещё
Дошкольники и первоклассники из Бибирева отпраздновали День Земли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дошкольники и первоклассники из Бибирева отпраздновали День Земли 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Воспитанники дошкольного отделения № 5 школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» на минувшей неделе посетили первоклассников и провели для них урок-игру «День Земли». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-В конце апреля люди всей планеты празднуют Международный день Земли. Дошкольники тоже решили не оставаться в стороне и совместно с первоклассниками узнали много удивительных фактов о Земле и ее обитателях, которые занесены в Красную книгу, о причинах загрязнения почвы, воды и воздуха. Общими усилиями ребята сформулировали правила поведения в лесу и на прогулке, а также правила общения с дикими и домашними животными, — отметили в администрации школы.
В знак благодарности за проведенный урок, ребята получили в подарок наливные яблочки. (ип)
Управа района Бибирево: последние новости
В парке «Этнографическая деревня Бибирево» отремонтировали покрытие на детской площадке Во дворе дома на Мурановской улице восстановили освещение Школьники из Бибирева побывали в «Ледниковом периоде»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно340
Россия отказалась от союзов с Китаем341
Литва переименовала Грузию58
Названа основная версия гибели блогера Макушина9
Киркоров ответил недоброжелателям97
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение