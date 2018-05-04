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С петербургских рек и каналов за неделю собрали 600 кг нефтепродуктов
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С петербургских рек и каналов за неделю собрали 600 кг нефтепродуктов 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
За прошедшую неделю водоемы Петербурга очистили от 600 кг нефтепродуктов.
Были ликвидированы разливы нефтепродуктов в акваториях Матисова канала в районе торгового центра «Жемчужная Плаза» и Обводного канала в районе Балтийского вокзала и акватории реки Волковки в районе Алмазного моста. Кроме того, сейчас продолжают убирать разлив на реке Славянке в районе Шлиссельбургского проспекта.
После очистки акватории были обработаны сорбентом. В октябре 2017 года в Петербурге произошел разлив нефтепродуктов на реке Славянке, а нефтяной шлейф распространился от устья реки до местного железнодорожного моста и даже попал в Неву. В декабре этого же года в Неву попали 50 литров дизельного топлива, а масляные пятна покрыли большую площадь акватории Невы и Малой Невки. В феврале 2018 года петербуржцы спасли и отмыли уток на разливе тонны нефти в Красносельском районе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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