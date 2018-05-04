В Орловском супермаркете нашли овощи с плесенью 

Активисты общественной организации «Скорая Молодёжная Помощь» провели рейд по направлению «Стоп Просрочка» на Наугорском шоссе.
Проверили два магазина — «Магнит» и «Пятерочку». В первом просрочки не обнаружили. Во втором ее оказалось предостаточно. В корзину собрали просроченные колбасные изделия, говядину, сыр, а также нашлись плесневые овощи. Активисты сделали запись в книгу жалоб. Орловцам советуют быть внимательнее при выборе продуктов. Рейды по магазинам будут продолжаться.
Напомним, в ноябре 2017 года управление Роспотребнадзора по Орловской области потребовало оштрафовать ООО «Агроторг», которое допустило продажу в магазинах «Пятерочка», расположенных в Знаменке, Мценске, поселке Сахзаводской, Болхове, пищевой продукции, создающей угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан. Суд ограничился наказанием в 150 тысяч рублей и конфискацией товара.
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