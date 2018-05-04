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В Воронеже состоялась заключительная ночная совместная репетиция парада Победы
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В Воронеже состоялась заключительная ночная совместная репетиция парада Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В парадном строю по центральной площади города прошли около 1500 человек и 33 единицы военной техники.
На площади Ленина в Воронежском территориальном гарнизоне Западного военного округа (ЗВО), состоялась заключительная ночная совместная репетиция войск гарнизона и механизированной колонны военной техники парада Победы.
В парадном строю прошли около 1500 человек. Торжественное шествие открыла рота Почетного караула военно-воздушной академии, офицеры управления общевойсковой армии Западного военного округа, офицеры управления смешанной авиационной дивизии ЗВО, военной воздушной академии ВКС, Росгвардии, затем, парадные расчеты курсантов, кадетов, юнармейцев. Музыкальное сопровождение парада обеспечит сводный оркестр Воронежского территориального гарнизона ЗВО.
В составе механизированной колонны по центральной площади города прошли 33 единицы военной техники. Жители и гости столицы Черноземья в последний раз увидят ракетные комплексы «Точка-У» в 2019 году его заменит модернизированный комплекс «Искандер-М». Также в составе механизированной колонны пройдут реактивные системы залпового огня «Град», 152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б» и новейшие тягачи «Медведь», бронетранспортёры БТР-82А, машины радиационной химической и биологической защиты РХМ-4, автомобили «Тигр» и «УАЗ», машины войск связи.
Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10:00 по местному времени.
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