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Фонд «СветлыеЛица» из Надыма написал правила волонтерской геометрии
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Фонд «СветлыеЛица» из Надыма написал правила волонтерской геометрии 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фонд поддержки гражданских инициатив «СветлыеЛица» предложил надымским школьникам новый социальный проект «Волонтерская геометрия». Это не раздел математики, изучающий пространственные структуры, а школа для тех, кто хочет научиться «прикасаться и прилегать» к людям, нуждающимся в поддержке и помощи.
Шесть дней тренеры учили школьников от 11 до 18 лет и руководителей волонтерских объединений работать с детьми, организовывать акции и проводить игры в больницах, быть корректными с теми, кому помогают, писать социальные экологические проекты и многое другое.
«Эту тему мы взяли неспроста. Мы постарались рассказать, что жить, совершать добрые дела — норма жизни. Так легче жить. Так правильно. Это аксиома, не требующая доказательств. Волонтеры могут сделать жизнь других легче. Обучаться этому никогда не поздно, и добра много не бывает. Поэтому в нашем проекте мы ставим не точку, а многоточие. Работы в этом направлении — поле непаханое. Очень радует, что наша затея оказалась востребованной», — рассказала президент фонда Людмила Куят.
Школу волонтера прошли более сорока человек, но экзамен на прикосновение к чужой боли и одиноким сердцам им предстоит сдавать всю жизнь.
Проект был организован совместно с социальными партнерами в рамках всероссийской акции «Весенняя неделя добра», но проект оказался настолько востребованным, что в фонде подумывают подать его на грантовую поддержку.
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