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Москва выступает за решение проблем Армении на основе конституции
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Москва выступает за решение проблем Армении на основе конституции 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА ВЫСТУПАЕТ ЗА РЕШЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ПРОБЛЕМ АРМЕНИИ НА ОСНОВЕ КОНСТИТУЦИИ И В ПРАВОВОМ ПОЛЕ — МИД РФ
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