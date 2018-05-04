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Москва выступает за решение проблем Армении на основе конституции
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Москва выступает за решение проблем Армении на основе конституции
РИА Новости
1 час назад
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МОСКВА
ВЫСТУПАЕТ ЗА РЕШЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ПРОБЛЕМ
АРМЕНИИ
НА ОСНОВЕ КОНСТИТУЦИИ И В ПРАВОВОМ ПОЛЕ —
МИД РФ
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