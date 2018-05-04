В Удмуртию привезут останки бойца, погибшего при боевом вылете в 1941 году

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртию привезут останки воздушного стрелка Александра Осинцева. Уроженец Ижевска был сбит во время боевого вылета 7 августа 1941 года, сообщает пресс-служба города. Место падения самолета было обнаружено два года назад членами поискового отряда «Пирамида» города Холм Новгородской области . По желанию семьи останки Александра Осинцева перевезут на Родину. Перезахоронение планируется провести накануне 22 июня на Южном кладбище Ижевска. Передача останков пройдет 6 мая в 10:00 в Свято-Михайловский соборе.