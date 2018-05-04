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В Удмуртию привезут останки бойца, погибшего при боевом вылете в 1941 году
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В Удмуртию привезут останки бойца, погибшего при боевом вылете в 1941 году 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию привезут останки воздушного стрелка Александра Осинцева. Уроженец Ижевска был сбит во время боевого вылета 7 августа 1941 года, сообщает пресс-служба города.
Место падения самолета было обнаружено два года назад членами поискового отряда «Пирамида» города Холм Новгородской области. По желанию семьи останки Александра Осинцева перевезут на Родину.
Перезахоронение планируется провести накануне 22 июня на Южном кладбище Ижевска. Передача останков пройдет 6 мая в 10:00 в Свято-Михайловский соборе.
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