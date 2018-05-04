Уикенд в Белгороде с 5 по 6 мая

Арт-фестиваль, рок-субботник, велопробег — как весело и с пользой провести эти выходные в городе.

5 мая Центральная проходная «Энергомаша» , ул. Богдана Хмельницкого, 111Велопробег Победы09:00 Акция посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сбор участников назначен на 09:00, стартуют все в 09:30. Маршрут велопробега пройдёт по центральным улицам города, через поселок Разумное до Нижнего Ольшанца и обратно, всего около 33 км. В Нижнем Ольшанце пройдет торжественная часть и разобьют полевую кухню.

Белгородский Арбат, ул. 50-летия Белгородской областиАрт-фестиваль15:00 Белгородский арт-фестиваль возвращается, чтобы вновь собрать на одной площадке множество талантливых людей города. Мероприятие объединяет самые разные направления искусства! На один день участники создадут совершенно новое, интересное и необычное пространство в центре Белгорода . Здесь вы сможете окунуться в мир живописи, графики, перформанса, музыки, стать участником мастер-классов под открытым небом и многого другого. Каждый обязательно найдет для себя что-то новое и интересное.

Узнать другие подробности о мероприятии можно в группе VK. Вход свободный

Городское кафе «Орион»Акустический концерт группы Music Motion20:00 Цепляющая энергетика музыкантов, необычные аранжировки гарантируют отличное настроение. Резерв и информация по телефону: 778-778 Бар «Жигули», ул. Садовая, 120ГРок-субботник 20:00 Соскучились по громким музыкальным кутежам? Тогда бар «Жигули» приглашает вас на рок-субботник! Когда во всех дворах машут граблями, вам предлагают хорошенько тряхнуть шевелюрой под убойный блюз-рок с нордическим характером. Группа Normandia гарантирует вам как минимум два часа настоящего гитарного хаоса. Приходите сами и приводите друзей и подруг.

Более подробная информация — в группе VK. Стоимость: 200 рублей

5 и 6 мая ТРК «Сити Молл Белгородский»Цирк «Руссо»: «Мы снова вместе!»13:00, 16:00 и 17:00 Яркий праздник от цирка «Руссо» подарит всем и каждому восторг и восхищение, ощущение сбывшейся мечты, замечательное настроение и много радостного смеха! Зрители испытают всплеск адреналина и почувствуют захватывающее чувство куража вместе с неудержимыми джигитами «Сармат». Добавят радости и позитива четвероногие артисты программы — дрессированные собачки, озорные обезьянки, бравые ослики. Любимцы публики — замечательные клоуны Фома и Ерема — помогут зрителям подняться над будничной суетой.

Дополнительная информация по телефонам +7 (961) 620-21-28 и +7 (910) 166-37-47. Стоимость: 300 рублей (для детей) и 1200 (для взрослых), детям до трех лет — бесплатно.

6 мая Городское кафе «Орион», ул. Гражданская, 61#ЖиваяЛекция «Пикассо. Гений разрушительной силы» 18:30 Подробно о ней мы писали здесь.

По материалам группы VK «Белгород — это интересно», 2DO2GO и «Афишки31».