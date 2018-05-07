Прибавка в весе во время беременности

Питание женщины во время беременности играет значительную роль в прибавлении веса, поэтому следует позаботиться о том, чтобы оно было правильным и сбалансированным. Поговорим о том, сколько женщина может набрать, переступив порог половины положенного срока, без ущерба для здоровья. МедикФорум собрал информацию о том, как меняется вес женщины в этот период.

Как женщина должна прибавлять в весе во время беременности?

Еженедельная прибавка в весе должна составлять приблизительно от 300 до 350 граммов, при этом общая составляющая увеличения веса женщины за весь период беременности равняется 10 — 12 килограммам. Чаще всего прибавка в весе более установленных 350 граммов в неделю говорит о том, что у беременной поздний токсикоз, который сопровождается скрытыми и видимыми отеками. Благодаря проведенному лечению, эти симптомы пропадают, а вес беременной стабилизируется. Ко второй причине излишне набранного веса относят переедание. Некоторые женщины считают, что беременность обязывает их питаться за двоих, однако это огромное заблуждение, так как вредит и ребенку и женщине. Вес плода, превышающий норму, приводит к трудностям во время родов, увеличивается вероятность осложнений, что чревато патологиями, поэтому вес беременной является очень важным фактором.

Как стоит питаться при беременности?

Первая половина беременности предполагает четырехразовое питание, причем распределение калорий происходит таким образом: 25-30% — первый завтрак; 10-15% — второй завтрак; 40-50% — обед; 15-20% — ужин. Но следует заметить, что питание на поздних стадиях беременности отличается количеством приемов пищи и составляет уже пять, а то и шесть раз в день. Соблюдение диеты на первых порах не рекомендовано. Питание женщины не должно существенно отличаться от того, которое было до беременности, следует только разнообразить рацион, дополнив его питательными веществами и витаминами. В течение суток можно употреблять приблизительно 2 литра воды. Вторая половина срока и прибавка в весе в большей мере предполагает употребление в пищу растительно-молочных продуктов, таких как молоко, кефир, сметана, творог, масло, простокваша, яйца, овощные блюда и каши. Безусловно, пользу принесут всевозможные овощи, ягоды, фрукты, благодаря тому, что в сыром виде они содержат большое количество витаминов. На протяжении недели следует съедать мясо — до 3 раз, чаще — рыбу, 1-2 раза супы на рыбном и мясном бульоне. В сутки употреблять не более 1.2 литров воды, а на последних неделях беременности до 0.8 литров. Не рекомендованы пряные блюда, соленья и острая пища, которые требуют дополнительной жидкости, сказывающейся появлением отеков. Употребление алкоголя и курение оказывают особенно пагубное влияние на будущего малыша, независимо от того какой вес беременной, поэтому их необходимо исключить. Ранее эксперты выяснили, как прибавка в весе повышает риск диабета.