Посещение бассейна во время беременности

Плавание — один из разрешенных и полезных видов спортивной нагрузки для будущей мамы. Такая тренировка наименее травматична, что особо важно в период ожидания малыша. Плавание укрепляет мышцы, повышает выносливость, что, несомненно, положительно повлияет на процесс родов. Однако стоит помнить, что такие тренировки можно проводить, только посоветовавшись с доктором. МедикФорум выяснил, как бассейн сказывается на состоянии здоровья будущей мамы.

Чем может быть опасно плавание?

Противопоказаниями к плаванию во время беременности являются нижеперечисленные случаи. Ни в коем случае нельзя посещать бассейн при угрозе выкидыша и кровотечениях. Нужно обезопасить свою жизнь и жизнь малыша. Сильный токсикоз также является случаем, в котором поход в зал следует отложить, да и сама будущая мама не захочет заниматься спортом в таком болезненном состоянии. Нельзя плавать и при повышенном давлении. В случае если противопоказаний к посещению бассейна нет, то смело можно использовать такие тренировки. Теплая вода благотворно влияет на процессы кровообращения, на работу сосудистой системы и сердца, а также снижает вероятность появления варикоза. Плавание снимает нагрузки с позвоночника, что поможет избежать сильных болей в этой зоне. В водной невесомости будущая мама может по-настоящему расслабиться и отдохнуть. Все эти положительные черты сказываются на самочувствии и настроении женщины.

Чем полезно плавание при беременности?

Водные тренировки способствуют увеличению эластичности тканей, что очень благоприятно скажется на процессе родов — поможет избежать разрывов. Фигура будущей мамы также скажет спасибо, если заниматься плаванием регулярно. Во-первых, вода предупреждает появление растяжек, а во-вторых, эластичная кожа быстрее восстанавливается после родов, что поможет быстро вернуться в желаемую форму. Воздействие воды в процессе плавания можно назвать своеобразным массажем. Посещение бассейна благоприятно и для закаливания организма женщины, носящей ребенка, что поможет ей минимизировать риск простуды. Теплая вода снимает стрессы, дарит приятные эмоции, которые ей очень необходимы, особенно при нестабильном эмоциональном фоне. В настоящее время в бассейнах организуются специальные занятия для будущих мам. Это может быть аквааэробика, дыхательные техники и другие. Полученные знания во время дыхательных упражнений будут особо полезны во время появления крохи на свет. Правильное дыхание способствует более легким и быстрым родам. Упражнения в бассейне помогут женщине держать себя в форме. В воде не чувствуется вес, а значит они выполняются легче. Ранее ученые выяснили, что в бассейнах раздражает слизистую глаз.