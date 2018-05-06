Как сохранить хорошее самочувствие во время беременности?

Ни для кого не секрет, что ожидание малыша «радует» беременную кучей неприятностей. Токсикоз, различные страхи и переживания, сонливость и постоянная усталость не могут никак улучшить состояние беременной. Как же поднять себе настроение и облегчить неприятные симптомы? МедикФорум собрал советы, которые помогут будущим мамам.

1. Отдых превыше всего!

Никакие дела теперь не могут быть важнее собственного хорошего самочувствия. Потому женщина должна в первую очередь высыпаться. Причём сон должен быть продолжительный (не менее восьми-девяти часов ночью) и качественный (глубокий и без перерывов). Не будет лишним и подремать часок днём, ведь беременная чувствует сонливость постоянно. Откуда же взять столько времени? Нужно, чтобы родственники «разгрузили» будущую маму и взяли ее обязанности на себя.

2. Побольше активности!

Нужно не только отдыхать, но при отсутствии противопоказаний заниматься соответствующей физкультурой. Также обязательны ежедневные прогулки на открытом воздухе (желательно в лесу или парке). Можно посещать специальные занятия для беременных в фитнес-клубе или бассейне.

3. Больше положительных эмоций!

Женщине стоит чаще заниматься тем, что ей нравится. Пора вспомнить о любимом занятии или хобби, которое было заброшено из-за нехватки времени. Самое время опять этим заняться! Это могут быть вышивка, рисование, или какое-нибудь модное занятие типа «hanmade» — это не только будет увлекательно и приятно, но вполне может принести и выгоду будущей маме во время декрета.

4. Долой стресс и усталость.

Не многие женщины знают о том, что они могут попросить сократить их рабочий день, неделю или отказаться от некоторых своих должностных обязанностей, если их из-за беременности невозможно выполнять. При этом работодатель не имеет права ей отказать. Также женщина перед самым декретом может взять свой обычный отпуск. Тогда получится, что до родов, она сможет отдохнуть, не два месяца, а три и более (все зависит от того, сколько ею накоплено отпускных дней). Потому, если на работе женщине тяжело, то вполне возможно облегчить условия труда и работать меньше.

5. Еда должна быть полезной и вкусной!

Стоит выбирать только полезные продукты питания, которые могут обеспечить маму и малыша всем необходимым. Естественно, стоит отказаться от сладостей, сдобы, жирного, жареного, копченого и соленого. Не стоит употреблять сырое молоко, рыбу и плохо прожаренное мясо. К тому же вполне возможно найти множество блюд, которые одновременно и вкусны, и полезны. Просто нужно пробовать новые рецепты. Ранее эксперты рассказали, как сохранить зубы при беременности.