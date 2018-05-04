ЕК: ЕС продолжает обсуждать с США проблему пошлин на сталь

ЕС продолжает контакты с США на всех уровнях по вопросу новых пошлин на сталь и алюминий, по-прежнему рассчитывает на постоянное освобождение от них, сообщил в пятницу представитель ЕК журналистам на брифинге.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно, но приостановили действие этих пошлин до 1 мая для стран ЕС и ряда других государств. Первого мая США продлили сроки переговоров с Евросоюзом, Канадой Мексикой об условиях поставок стали и алюминия на 30 дней.

"Контакты продолжаются с США на всех уровнях после решения США продлить временное исключение до июня, и, как уже было заявлено, мы не ведем переговоры под угрозой, цель заключается в том, чтобы освобождение было постоянным", — сказал представитель пресс-службы ЕК.

При этом он отказался сообщить журналистам конкретные детали этих контактов.