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ЕК: ЕС продолжает обсуждать с США проблему пошлин на сталь
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ЕК: ЕС продолжает обсуждать с США проблему пошлин на сталь 

Прайм 21 минуту назад
Фото: Прайм
ЕС продолжает контакты с США на всех уровнях по вопросу новых пошлин на сталь и алюминий, по-прежнему рассчитывает на постоянное освобождение от них, сообщил в пятницу представитель ЕК журналистам на брифинге.
США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно, но приостановили действие этих пошлин до 1 мая для стран ЕС и ряда других государств. Первого мая США продлили сроки переговоров с Евросоюзом, Канадой и Мексикой об условиях поставок стали и алюминия на 30 дней.
"Контакты продолжаются с США на всех уровнях после решения США продлить временное исключение до июня, и, как уже было заявлено, мы не ведем переговоры под угрозой, цель заключается в том, чтобы освобождение было постоянным", — сказал представитель пресс-службы ЕК.
При этом он отказался сообщить журналистам конкретные детали этих контактов.
Еврокомиссия ранее неоднократно заявляла, что намерена добиваться постоянного исключения всего Евросоюза из-под действия новых тарифов.
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