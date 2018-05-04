Сначала звоните в аварийку, потом — выкладывайте в соцсети: управляющая компания о потопе в доме

Сегодня утром в редакцию 45.ru обратился житель дома № 96 по улице Бурова-Петрова. Максим Карари рассказал, что его подъезд периодически топит дождевой водой из ливневых труб. Их заменили на новые, но вода всё равно просачивается и вытекает на площадку.

На месте работают электрики и клининговая бригада — влагу с недавнего ремонта нужно удалить, пока она не впиталась в стены. Тем временем мы поговорили с исполнительным директором КЦ «Содружество» Диной Малафеевой о том, почему ливневка перестает работать и что жителям нужно делать в первую очередь.

— Чугунные трубы в 2017 году в этом доме мы поменяли в связи с износом на полипропиленовые. На данным момент ливневку прочистили, состояние труб проверят после праздников — в мае проблемные участки будут заменены. Сейчас клининговая компания проведет уборку в подъезде, а электрики проверили электрооборудование в подъездах: такая проблема только во втором подъезде, — перечислила руководитель.

Из-за дождя в подъезде_2018-05-04 Проблема забитых ливневок, говорит Дина Малафеева, касается практически всех девятиэтажек с плоскими крышами, где мусор может попасть в трубу.

— В девятиэтажках с плоскими крышами есть такая проблема — ливневая канализация забивается мусором. Люди почему-то стремятся на крыши: взламывают замки, молодежь любит селфи на крыше делать. С собой они берут воду в бутылках, еду, на крыше оставляют мусор, который во время ветра или дождя забивает ливневую канализацию. То же произошло и сегодня: ливневку забило, она не справлялась с таким объемом, а вода всегда выход найдет, — рассказывает Малафеева.

Исполнительный директор не понимает, почему жители предпочитают сначала сообщать о коммунальных проблемах в соцсети и СМИ и только потом звонить в управляющую компанию. Например, в сегодняшнем случае заявка в управляющую компанию поступила тогда, когда Дина Малафеева уже посмотрела видео в соцсетях.

— В таких ситуациях, если в подъезде горит свет и течёт вода, сразу нужно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу. Нужно до того, как снимать видео, набрать номер аварийки (у УК «Новая Волна Курган» 222-888), поставить в известность, что происходит интенсивное затопление, ведь при прорыве в квартире мы можем быстро перекрыть воду, а перекрыть воду в ливневке нельзя: дождь — природное явление, я его не остановлю. Но почему-то всё сразу выливается в интернет, а потом только нам. Сначала поставьте в известность управляющую компанию, а потом уже пишите во «ВКонтакте», — советует она.

Сообщать в аварийную бригаду следует ещё и для того, чтобы электрик мог обесточить весь подъезд и чтобы никто не пострадал, напоминают в управляющей компании.