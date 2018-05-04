Новый подход к реализации имущества ликвидируемых банков представят на ПМЭФ-2018

На форуме обсудят новую концепцию ликвидационных процедур, которая предполагает снижение их сроков при сохранении стоимости активов ликвидируемых банков.

Впервые на Петербургском международном экономическом форуме будут представлены новые подходы к реализации имущества ликвидируемых банков в Российской Федерации

В ходе дискуссии на специальной сессии ПМЭФ-2018 под названием «Вторая жизнь банковских активов. Новые возможности для инвестирования» представители Агентства по страхованию вкладов (АСВ) расскажут о новой концепции ликвидационных процедур, которая предполагает снижение их сроков при сохранении стоимости активов ликвидируемых банков, продажу имущества ликвидируемых банков в кратчайшие сроки по справедливой цене и активное вовлечение активов в российскую экономику. Новая концепция будет представлена во исполнение соответствующего поручения Президента Российской Федерации, озвученного в Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года.

На своей экспозиции на площадке ПМЭФ АСВ расскажет о значимости предлагаемых мер для максимального удовлетворения требований кредиторов банков.

Москве. «Порядок, который предлагает Агентство по страхованию вкладов, позволяет существенно сократить продолжительность проведения ликвидационных процедур и повысить процент удовлетворения требований кредиторов, а также вернуть в экономику ликвидные активы, что позволит создать добавленную стоимость для реального сектора экономики. Все это в целом стабилизирует финансовую систему и позволяет вкладчикам сохранять доверие к банкам», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков на встрече с генеральным директором Агентства по страхованию вкладов Юрием Исаевым

«Уверен, что в ходе Петербургского международного экономического форума наша организация сможет широко представить как российскому, так и международному бизнес-сообществу результаты своей деятельности, направленной на эффективную защиту прав и законных интересов вкладчиков и кредиторов несостоятельных кредитных и финансовых организаций, — подчеркнул глава АСВ Юрий Исаев. — В частности, АСВ намерено активизировать работу по продаже активов ликвидируемых банков, что позволит формировать в максимально возможном объеме конкурсную массу, являющуюся источником для расчетов с кредиторами, а также будет способствовать привлечению частных инвестиций в экономику конкретного региона, созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет», — заявил генеральный директор АСВ Юрий Исаев.