Киберпреступники проникли в сети немецких поставщиков электроэнергии

Немецкие СМИ сообщают о проникновении киберпреступников в сети как минимум двух немецких поставщиков электроэнергии. Сообщается, что инцидент имел место летом прошлого года, злоумышленникам удалось нарушить подачу электричества жителям Германии

Источники уточняют, что спецслужбам Германии удалось оперативно обнаружить атаку и частично отразить ее. Несмотря на это, некоторые энергосистемы компаний все же пострадали от действий киберпреступников.

Эксперты считают, что за этой атакой стоят те же лица, что организовали похожее нападение на сети энергетических компаний на Украине . Напомним, что тот сценарий практически не отличался от вектора атак с применением вредоносного ПО BlackEnergy в декабре 2015 года. Злоумышленники рассылали по энергетическим предприятиям Украины фишинговые письма от лица компании «Укрэнерго» с вредоносным документом Excel во вложении.

Документ-приманка содержал вредоносный макрос. Похожий макрос использовался в киберкампании с применением BlackEnergy. Атакующие пытались убедить жертву игнорировать сообщение безопасности и включить макрос, выводя на экран поддельное сообщение Microsoft Office.

Успешное исполнение макроса приводило к запуску вредоносного ПО — загрузчика (downloader), который пытался загрузить с удаленного сервера исполняемый файл и запустить его. Файл находился на украинском сервере, который был демонтирован после обращения специалистов ESET в организации реагирования на компьютерные инциденты CERT-UA и CyS-CERT.