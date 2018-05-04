Югорчане оформят онлайн заявку на присоединение к энергосетям

Югре для удобства заявителей внедряются технологии по переводу услуг территориальных сетевых, ресурсоснабжающих и газораспределительных организаций в электронный вид в рамках реализации приоритетного проекта по созданию автоматизированной информационной системы подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (АИС ТПС).

Срок реализации проекта — до 12 ноября 2018 года. Реализация проекта осуществляется Депжкк и энергетики Югры совместно с АНО «Центр развития жкх и энергосбережения Югры».

Автоматизированная информационная система подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (АИС ТПС) включает в себя 2 подсистемы, которые позволяют ускорить обработку обращений заявителей и качество оказываемых услуг.

Единый публичный портал одна из них. На страницах сайта заинтересованные граждане и организации смогут узнать актуальную справочную информацию, самостоятельно определить возможную точку подключения на интерактивной карте региона, подсчитать стоимость подключения и подать заявление в электронном виде на получение услуг технологического присоединения, а также отслеживать процесс и результат исполнения услуги в личном кабинете.

Для коллег специалисты «Центр развития жкх и энергосбережения Югры» разработали бэк-офис. Благодаря этой программе стало возможно принимать и исполнять заявки на технологическое присоединение с применением современных технологий процессного подхода, публиковать на публичный портал информацию для потребителей.

Сейчас Автоматизированная информационная система подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (АИС ТПС) — работает в тестовом режиме и будет доступна всем категориям потребителей в ноябре 2018 года.

Источник фотографии: shkid.com