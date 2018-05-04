В Удмуртии стартовал международный пробег Ижевск — Минск — Брест, посвященный Победе

ИЖЕВСК , 4 мая. / ТАСС /. Юбилейный международный студенческий легкоатлетический пробег Ижевск — Минск — Брест — Ижевск, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, стартовал в Удмуртии . Об этом в пятницу сообщила корреспонденту ТАСС министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

"Команда из 15 спортсменов, отобранных на конкурсной основе, в том числе студентка из Белоруссии , которая обучается в магистратуре Ижевского государственного технического университета (ИжГТУ) по программе обмена с вузом из Минска, отправилась в 15-й международный студенческий легкоатлетический пробег, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Колонну возглавил ректор ИжГТУ Валерий Грахов", — рассказала она.

Болотникова рассказала, что за десять дней участники пробега преодолеют путь, проходящий по городам-героям, завтра они будут в Нижнем Новгороде, а День Победы встретят в Белоруссии. По ее словам, в городах, где побывают участники пробега, запланированы памятные акции, возложение цветов к Вечному огню. Министр уточнила, что частично свой пусть участники акции преодолеют на автомобилях.

В управлении по связям с общественностью ИжГТУ рассказали, что маршрут международного пробега, организатором которого также является Белорусский национальный технический университет, ежегодно чередуется, и если в прошлый раз группа совершала пробег из Минска в Ижевск, то в этом году ребята стартовали из столицы Удмуртии.

По данным вуза, 5 мая делегация ИжГТУ прибудет в Нижний Новгород и примет участие в митинге у главного корпуса Нижегородского государственного технического университета, 8 мая планируется возложение цветов у Кургана Славы, 10 мая ребята побывают с экскурсией в Брестской крепости.

Первый весенний легкоатлетический пробег студентов и сотрудников Ижевского механического института (ИМИ) состоялся в апреле 1977 года. К первым студенческим пробегам присоединялись ветераны войны и тыла, работники разных ижевских предприятий, спортсмены и творческие коллективы города.