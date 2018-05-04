Версии смерти Лаврентия Берия

Смерть руководителя мировой державы всегда влечет за собой неминуемую борьбу за власть, даже в том случае, если был назначен официальный преемник. Неожиданный уход И. В. Сталина весной 1953 года не стал исключением. Партийные и военные функционеры, справедливо опасаясь возможных репрессий со стороны Л. П. Берия, обвинили его в измене, а затем расстреляли. Вопрос лишь в том, когда это было сделано: незаконно во время ареста или после суда с соблюдением всех юридических формальностей?

Сговор единомышленников

В том, что партийная элита, уставшая от постоянных репрессий и чисток своих рядов при жизни И. В. Сталина, постарается устранить Л. П. Берию, сосредоточившего в своих руках рычаги управления спецслужбами СССР, сомнений ни у кого не возникало. Развернувшаяся борьба за власть не стала откровением и для самого Лаврентия Павловича. Правда, он планировал выйти из нее победителем, но просчитался. Его предал даже ближайший друг и соратник Г. М. Маленков, тут же назначенный на пост Председателя Совета Министров СССР. При этом необходимо отметить, что Л. П. Берию во многом погубила излишняя самоуверенность. В его распоряжении находился не только весь репрессивный аппарат страны, но и огромное количество компромата на всех руководителей страны. Он отлично знал все потаенные страницы их биографий, о которых они сами искренне хотели бы забыть. [С-BLOCK] Тем не менее, как гласит народная мудрость, нельзя загонять кошку в угол, может броситься. В роли именно такой кошки ощутили себя руководители страны и партии, оставшиеся после смерти И. В. Сталина, один на один с Лаврентием Павловичем Берия. Однако у них не было реальной силы, на которую можно было бы опереться в борьбе со своим конкурентом за власть в стране. В этой ситуации свою весомую роль сыграли военные, совсем недавно вышедшие победителями из самой кровавой войны человечества. Боевые генералы умели действовать быстро и решительно, к тому же за их плечами находилась армия, а авторитет Г. К. Жукова был непререкаем. Вскоре на пленуме ЦК КПСС со 2 по 7 июля 1953 года, воспользовавшись отсутствием Л. П. Берии, руководители партии сформировали обвинения, которые планировали предъявить своей жертве. Берию собирались обвинить: в создании нервной обстановке в окружении И. В. Сталина, шпионаже за руководителями страны и партии, преступных связях с Иосипом Брозом Тито, желании создания объединенного государства буржуазной Германии , а также работе в молодости на разведку буржуазных Азербайджана Грузии . В общем, стандартный набор обвинений для устранения неугодного политического деятеля.

Расстрел Л. П. Берии: версия официальная

Когда судьба Л. П. Берии была решена окончательно. Встал вопрос о том, каким образом реализовать задуманное. Дальнейшие версии событий существенно расходятся. Согласно официальной версии Л. П. Берия был арестован на заседании Президиума Совета Министров СССР 26 июля 1953 года группой военных во главе с Г. К. Жуковым. Правда, участники этого события впоследствии по разному описывали детали того, как проходил арест Л. П. Берии. Впрочем, данные незначительные нестыковки в их словах и поступках можно списать на желание приписать себе главные заслуги в данном мероприятии. После ареста Л. П. Берию поместили на гаупвахту штабного бункера Московского военного округа. Здесь же состоялся закрытый суд, и расстрел Л. П. Берия 23 декабря 1953 года.

Судили двойника: версия теории заговора

Самое удивительное состоит в том, что, по мнению ряда исследователей, арестован был не Л. П. Берия, а специально подготовленный двойник. Впоследствии он предстал перед судом, а затем как ненужный свидетель был расстрелян 23 декабря 1953 года. Причем данная версия событий возникла практически сразу после описываемых событий и была достаточно популярна в коридорах власти тех лет. Во-первых, на суде Л. П. Берию почему-то не узнали его бывшие соратники, не замешанные в заговоре против него. Во-вторых, историки не обнаружили акта о кремации тела Л. П. Берии, в то время как аналогичные акты о кремации расстрелянных в тот же день его ближайших заместителей существуют. В-третьих, известны воспоминания современников описываемых событий, которые утверждают, что по их данным в день ареста в особняке Л. П. Берия слышали автоматные выстрелы, район был оцеплен, а из здания вынесли накрытое брезентом тело, которое судя по очертаниям и телосложению, могло принадлежать Л. П. Берии. Основным сторонником этой версии событий является сын Л. П. Берии — Серго. О том, как происходили события на самом деле мы, скорее всего никогда не узнаем. Спецслужбы умеют хранить свои секреты.