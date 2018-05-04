Прокуратура наказала тагильских догхантеров за нелегальную деятельность

ЕКАТЕРИНБУРГ , 3 мая, ФедералПресс . Нижнетагильская прокуратура, в ходе проверок многочисленных публикаций в СМИ, нашла множество нарушений в работе городской «Службы отлова безнадзорных животных».

В ходе проверки выяснилось, что контракт с муниципалитетом на отлов бродячих животных закончился еще 31 декабря 2017 года. Помимо этого сотрудниками прокуратуры выявлены многочисленные нарушения ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, в пункте передержки на проводились первичный учет поступающих и выбывающих животных; дезинфекция помещений, предназначенных для содержания безнадзорных собак, и оборудования; профилактическая вакцинация против бешенства всех сотрудников, занимающихся отловом, перевозкой собак и уходом за ними; мойка и дезинфекция автомобиля, оборудования, переносных клеток, применяющихся для отлова безнадзорных собак; отловщики не проходили специальное обучение; помещение кормокухни не оборудовано в соответствии с ветеринарными и санитарными нормами; безопасность кормов и воды для собак не проверялась; карантинные мероприятия не проводились. Также зафиксирован факт отсутствия ветеринарно-сопроводительных документов на отловленных животных и документов, подтверждающих проведение иной ветеринарной службой мероприятий по карантину бешенства, отсутствия карточки учета на отловленных животных.

Также территория пункта передержки захламлена бытовыми отходами и экскрементами собак; отходы складируются навалом в кучи в одном из строений без вывоза специализированной организацией.

По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры ООО «Служба отлова безнадзорных животных» оштрафована на общую сумму 95 тысяч рублей.