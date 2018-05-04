Ещё
Прокуратура наказала тагильских догхантеров за нелегальную деятельность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура наказала тагильских догхантеров за нелегальную деятельность 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая, ФедералПресс. Нижнетагильская прокуратура, в ходе проверок многочисленных публикаций в СМИ, нашла множество нарушений в работе городской «Службы отлова безнадзорных животных».
Сотрудники Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно со специалистами Департамента ветеринарии Свердловской области, Нижнетагильского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, сотрудниками МУ МВД России «Нижнетагильское» провели выездную проверку исполнения вышеуказанной организацией ветеринарного, санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства.
В ходе проверки выяснилось, что контракт с муниципалитетом на отлов бродячих животных закончился еще 31 декабря 2017 года. Помимо этого сотрудниками прокуратуры выявлены многочисленные нарушения ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, в пункте передержки на проводились первичный учет поступающих и выбывающих животных; дезинфекция помещений, предназначенных для содержания безнадзорных собак, и оборудования; профилактическая вакцинация против бешенства всех сотрудников, занимающихся отловом, перевозкой собак и уходом за ними; мойка и дезинфекция автомобиля, оборудования, переносных клеток, применяющихся для отлова безнадзорных собак; отловщики не проходили специальное обучение; помещение кормокухни не оборудовано в соответствии с ветеринарными и санитарными нормами; безопасность кормов и воды для собак не проверялась; карантинные мероприятия не проводились. Также зафиксирован факт отсутствия ветеринарно-сопроводительных документов на отловленных животных и документов, подтверждающих проведение иной ветеринарной службой мероприятий по карантину бешенства, отсутствия карточки учета на отловленных животных.
Также территория пункта передержки захламлена бытовыми отходами и экскрементами собак; отходы складируются навалом в кучи в одном из строений без вывоза специализированной организацией.
По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры ООО «Служба отлова безнадзорных животных» оштрафована на общую сумму 95 тысяч рублей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Источник: руководящий состав корпорации развития Нижегородской области объявят сегодня В Краснодаре среди задержанных активистов оказался лидер штаба Навального Вице-мэр Ярославля по социальной политике оставил свой пост
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно347
Россия отказалась от союзов с Китаем342
Литва переименовала Грузию59
Названа основная версия гибели блогера Макушина10
Киркоров ответил недоброжелателям96
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение