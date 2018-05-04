Прокуратура наказала тагильских догхантеров за нелегальную деятельность 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая, ФедералПресс. Нижнетагильская прокуратура, в ходе проверок многочисленных публикаций в СМИ, нашла множество нарушений в работе городской «Службы отлова безнадзорных животных».
Сотрудники Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно со специалистами Департамента ветеринарии Свердловской области, Нижнетагильского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, сотрудниками МУ МВД России «Нижнетагильское» провели выездную проверку исполнения вышеуказанной организацией ветеринарного, санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства.
В ходе проверки выяснилось, что контракт с муниципалитетом на отлов бродячих животных закончился еще 31 декабря 2017 года. Помимо этого сотрудниками прокуратуры выявлены многочисленные нарушения ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, в пункте передержки на проводились первичный учет поступающих и выбывающих животных; дезинфекция помещений, предназначенных для содержания безнадзорных собак, и оборудования; профилактическая вакцинация против бешенства всех сотрудников, занимающихся отловом, перевозкой собак и уходом за ними; мойка и дезинфекция автомобиля, оборудования, переносных клеток, применяющихся для отлова безнадзорных собак; отловщики не проходили специальное обучение; помещение кормокухни не оборудовано в соответствии с ветеринарными и санитарными нормами; безопасность кормов и воды для собак не проверялась; карантинные мероприятия не проводились. Также зафиксирован факт отсутствия ветеринарно-сопроводительных документов на отловленных животных и документов, подтверждающих проведение иной ветеринарной службой мероприятий по карантину бешенства, отсутствия карточки учета на отловленных животных.
Также территория пункта передержки захламлена бытовыми отходами и экскрементами собак; отходы складируются навалом в кучи в одном из строений без вывоза специализированной организацией.
По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры ООО «Служба отлова безнадзорных животных» оштрафована на общую сумму 95 тысяч рублей.